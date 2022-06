Warhammer-Fans dürften momentan freudestrahlend durch die Gegend rennen, ihre Figuren auf Hochglanz polieren und vor dem Monitor kleben. Denn das Event Warhammer Skulls 2022 hat die Feierlichkeiten am 1. Juni mit einem großen Showcase eröffnet - und das hatte es in sich!

Mehrere Weltpremieren und zahlreiche Updates wurden gezeigt. Wir haben alle Trailer samt bekannten Infos zu den einzelnen Spielen für euch gesammelt, damit ihr euch auf einen Blick informieren könnt. Eines lässt sich schon jetzt sagen: Warhammer ist auf dem PC lebendiger denn je!

Warhammer 40.000: Rogue Trader

Genre: Rollenspiel | Entwickler: Owlcat Games | Release: Nicht bekannt

Es gibt so viele Warhammer-Spiele, da wird ein Fakt gerne mal übersehen: Es gab bis heute noch kein klassisches cRPG im Stile eines Pathfinder: Kingmaker und anderer Schwergewichte. Dabei bietet sich die Tabletop-Vorlage doch bestens dafür an!

Ach, haben wir eben Pathfinder erwähnt? Welch Zufall (nicht), denn der dafür verantwortliche Entwickler Owlcat Games hat auf dem Event Warhammer 40.000: Rogue Trader enthüllt. Und damit möchte man endlich die tiefgehende Rollenspiel-Kost liefern, die sich Fans schon lange wünschen.

Ihr schlüpft in die Haut eines namensgebenden Rogue Traders, der die Gunst des Imperators genießt und zu einer Reise in die entlegendsten Gegenden des Reiches aufbricht. Dort erwarten euch zahlreiche Gefahren, Charaktere und Entscheidungen. Letztere sollen sogar die Spielwelt und deren Bewohner nachhaltig beeinflussen.

Ein Erscheinungstermin wurde noch nicht enthüllt. Ihr könnt aber bereits das sogenannte Founder's Pack auf der Owlcat-Website erwerben und euch dadurch garantierten Zugang zur Alpha und Beta sichern.

Mehr Infos zu Rogue Trader findet ihr in unserer kompakten Vorschau:

Total War: Warhammer 3

Genre: Strategie | Entwickler: Creative Assembly | Release: 17. Februar 2022

Auch Neuigkeiten zu Total War: Warhammer 3 gab es auf dem Skrulls-Event. Denn die von Fans heiß ersehnte Kampagne Immortal Empires zeigt sich in einem frischen Trailer. Wirklich viel vom eigentlichen Spiel bekommen wir zwar nicht zu sehen, dafür aber eben jede Menge Atmosphäre geboten. Und am Ende noch die Bestätigung: Die Open Beta von Immortal Empires startet wie vorgesehen im dritten Quartal 2023.

Wie es um Total War: Warhammer 3 nach drei Monaten seit dem Launch bestellt ist, hat Fabiano für euch herausgefunden:

Warhammer 40.000: Darktide

Genre: Multiplayer-Shooter | Entwickler: Fatshark | Release: 13. September 2022

Vier Spieler, knallharte Koop-Action, Warhammer-Universum - diese explosive Mischung erwartet euch in Warhammer 40.000: Darktide. In der Stadt Tertium stellt ihr euch gemeinsam zahreichen Gegnerhorden und lüftet das Geheimnis um eine mysteröse Macht, die nach der Kontrolle über das Gebiet giert.

Ihr erschafft euch einen eigenen Charakter, wählt eine Klasse und schon geht die Action-Gaudi los. Ab sofort könnt ihr das Spiel bei Steam und im Microsoft Store vorbestellen. Erscheinen wird Darktide am 13. September 2022.

Und anlässlich des Warhammer Skulls Events gibt es nicht nur einen frischen Trailer, sondern auch einen Schwung neuer Bilder, die ihr euch hier anschauen könnt:

Warhammer 40.000: Space Marine 2

Genre: Third-Person-Shooter | Entwickler: Saber Interactive | Release: Nicht bekannt

Bei der Ankündigung im Rahmen der Game Awards 2021 brandete Jubel auf. Das allein zeigt bereits, wie groß das Interesse an Space Marine 2, dem Third-Person-Shooter im Warhammer 40k-Universum, bereits vor dem Release ist. Und das Entwicklerstudio Saber Interactive weiß um dieses Interesse, weshalb man hinter den Kulissen auf Hochtouren daran werkelt, das Spiel zu einem Erfolg zu machen.

Der neue Trailer vom Skulls-Event zeigt euch genau das: Ein paar Einblicke hinter die Kulissen, wo Entwickler und Motion-Capturing-Darsteller zu Wort kommen und über die Verantwortung sprechen, an diesem Spiel zu arbeiten.

Warhammer: Vermintide 2

Genre: Koop-Action | Entwickler: Fatshark | Release: 8. März 2018

Ein alter Bekannter ist Warhammer: Vermintide 2, denn das Spiel erschien bereits 2018 und hat demzufolge schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Macht aber nichts, denn noch immer wird der Koop-Titel von tausenden Spielern auf Steam gespielt, wie ein Blick auf Steam Charts verrät.

Deshalb gibt es bald auch ein großes Update, das sich thematisch um den Dämonenprinzen Be'lakor dreht. Dank neuer Schauplätze und frischer Gegnertypen, den sogenannten Shadow Champions, dürften sich die Partien auch für altgediente Vermintide-Veteranen wieder frischer anfühlen. Erscheinen wird das Update am 14. Juni 2022 für PC, Xbox One und PlayStation 4 - und das sogar gratis!

Warhammer 40.000: Boltgun

Genre: Ego-Shooter | Entwickler: Auroch Digital | Release: 2023

Die 90er-Jahre waren aufregend. Süßigkeiten grenzten noch an Körperverletzung (Center Shock!), Pokémon war noch hip und wer Warhammer-Figuren anmalte, hatte bereits alles erreicht. Wenn ihr schon von jungen Jahren an mit der Tabletop-Vorlage aufgewachsen seid, gehört ihr definitiv zur Zielgruppe des Ego-Shooters Warhammer 40.000: Boltgun.

Pixelblut und fette Knarren: Sowohl optisch als auch in Sachen Gameplay möchten die Entwickler bewusst sämtliche Nostalgie-Schleusen bei euch öffnen. Deshalb hat man Retro-Optik mit unkomplizierter Ballerei kombiniert. Ist das was für euch? Dann schaut euch auf jeden Fall den Trailer an!

