Update: Das Angebot ist wie angekündigt heute Nachmittag um 15 Uhr abgelaufen. Der Warhammer-Weekend-Sale läuft aber weiter: Bei GOG gibt's Rabatt auf dutzende Warhammer-Spiele.

Ursprüngliche Meldung: Strategie-Fans aufgepasst - einen Klassiker aus der Warhammer-Reihe gibt's gerade komplett umsonst bei GOG. Wenn ihr Warhammer 40.000: Rites of War abstauben wollt, müsst ihr aber schnell sein, denn das Angebot endet in wenigen Stunden. Deshalb hier die wichtigsten Infos in aller Kürze.

Wo bekomme ich das Spiel geschenkt? Einmal hier entlang zu GOG - dort läuft gerade ein Warhammer-Aktionswochenende. Rites of War ist zwar das einzige kostenlose Spiel, aber viele andere Titel aus dem gleichen Universum sind stark reduziert, zum Beispiel Space Hulk: Deathwing und Warhammer: Chaosbane.

Das erwartet euch in Rites of War

Worum geht's in Rites of War? Das rundenbasierte Strategiespiel wurde erstmals 1999 veröffentlicht, 2015 erschien es dann bei GOG. Es läuft problemlos auf aktuellen Betriebssystemen. Ihr spielt eine Geschichte rund um einen Konflikt zwischen Eldar, Imperialen und Tyraniden nach.

Was steckt alles drin? Die Story besteht aus insgesamt 24 Missionen. Standardmäßig lenkt ihr die Eldar, aber es gibt eigene Szenarien für die Menschen und Tyraniden. Es gibt 8 verschiedene Truppen-Klassen und ihr könnt eure Armee dank eines Level-Systems nach euren Ansprüchen verbessern.

Lohnt sich das für mich? Rites of War ist alt genug, um in den USA Alkohol trinken zu dürfen. Entsprechend solltet ihr eure Erwartungen an Grafik und Inszenierung ein gutes Stück herunterschrauben. Allerdings: Das Spiel ist gerade mal 339 MB groß, es klaut euch kaum Platz auf der Festplatte. Für Fans von klassischer Rundenstrategie und Warhammer 40K ist das Gratis-Angebot auf jeden Fall interessant. Schaut euch am besten vorher mal die Produktseite an und entscheidet selbst.

Noch mehr Gratis-Spiele gefällig? Welche Titel ihr gerade noch kostenlos bei Epic, Steam, Uplay & Co. bekommt und welche davon sich besonders lohnen, lest ihr übrigens hier:

Zeitgleich läuft bei GOG übrigens auch ein Sale für die Spiele französischer Entwickler und Publisher - im »French Sale« bekommt gerade unter anderem Prey (10 statt 30 Euro) und Dishonored 2 (14 statt 40 Euro).