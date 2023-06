Remnant 2: Nachfolger des düsteren Koop-Hits kommt früher als gedacht

Remnant 2 bekam beim Summer Game Fest überraschend einen Releasetermin.

Ihr vermöbelt gerne Monster, sucht Herausforderungen, und spielt gerne im Team? Dann gibt es vielleicht gute Neuigkeiten für euch. Denn der düstere Third-Person-Shooter Remnant 2 erscheint schon am 25. Juli 2023 für den PC, Xbox Series X/S und die PS 5. Zur Ankündigung des Release-Termins gibt es auch einen Trailer, der uns neues Koop-Gameplay präsentiert.

Scheitern ist keine Option

Im Universum von Remnant steht die Menschheit kurz vor dem Aussterben. Nachdem wir 2019 in Remnant: From the Ashes eine bösartige Kraft aus einer anderen Dimension die Erde überrannte, lebten die letzten Menschen in unterirdischen Bunkern. Im Kampf gegen die sogenannte Saat bereisen wir auch in Remnant 2 wieder verschiedenste Welten, in denen zahlreiche Gegner und Bossmonster warten.

Dabei können wir alleine unterwegs sein, oder uns mit Freunden in die Schlacht stürzen. Nach und nach sammeln wir mächtige Waffen und Ausrüstung, und modifizieren diese, um noch stärker zu werden. Denn Scheitern ist im Kampf um unser Überleben keine Option:

1:39 Remant 2: Düsterer Koop-Shooter kündigt sein Releasedatum im neuen Trailer an

Wie wir im neuen Trailer sehen, erkunden wir in Remnant 2 bislang unbekannte Welten und treffen auf ganz neue Gegner. Für Solo-Spielerinnen und -Spieler gibt es außerdem eine willkommene Neuerung: Ihr werdet nämlich von eurem treuen Hund durch die albtraumhaften Dimensionen begleitet, der euch nicht nur moralische Unterstützung bietet, sondern auch im Kampf eine wertvolle Hilfe ist.

Mehr spannende Ankündigungen vom Summer Game Fest seht ihr übrigens hier:

Was haltet ihr von Remnant 2? Freut ihr euch, dass es bald einen Nachfolger für From The Ashes geben wird? Oder habt ihr das erste Remnant bisher gar nicht auf dem Schirm gehabt, seid aber nun neugierig geworden? Welche neu angekündigten Spiele vom Summer Game Fest haben euch noch begeistert? Schreibt es gerne in die Kommentare!