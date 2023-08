Warhaven: Das Release-Datum der Mittelalter-PvP-Action ist bekannt

In Warhaven geht's ritterlich zur Sache. Der Brawler ist eine Art Mittelalter-Battlefield.

In nicht mal einem Monat ist es soweit, dann dürft ihr in Warhaven das Kettenhemd überstreifen und eure Schlachtrösser satteln. Das steht nach der Opening Night der gamescom fest. Denn das Mittelalter-Battlefield hat jetzt ein offizielles Release-Datum.

Wie Entwickler und Publisher Nexon während der Bühnenshow mit dem kanadischen Moderator Geoff Keighley mitteilte, ist der Release des Ritter-Prügelspiels für den 21. September 2023 geplant. Und das beste: Ihr dürft euch kostenlos in den Schlacht stürzen - Warhaven wird Free 2 Play.

Neuer Trailer zeigt traurige Hintergrundgeschichte

Das Datum ist aber nicht die einzige Neuigkeit rund um Warhaven. Denn auf der gamescom gab es obendrein auch noch einen frischen Trailer zum Spiel. Und der ist überraschend düster. Das Video haben wir euch gleich hier eingebunden:

1:30 Warhaven: Der erbarmungslose Mittelalter-Brawler kündigt im Trailer sein Release-Datum an

Der Trailer zeigt die Hintergrundgeschichte zu einer der Spielfiguren von Warhaven. Der jetzige Ritter erinnert sich darin zurück, wie er als junger Mann in den Dienst des Königs gepresst wurde. Er wurde geschlagen, gebrandmarkt, sein Heimatdorf niedergebrannt.

Die erfahrenen Demütigungen haben den Ritter jedoch nicht gebrochen, sondern stärker gemacht. Im Trailer zeigen die Entwickler, wie er im Alleingang eine Burg stürmt und den Sarg des mittlerweile verstorbenen Königs zerschlägt.

Auf dem Weg dorthin stellen sich ihm allerhand feindliche Soldaten in den Weg. Die Schwertkämpfe im Render-Video sind wunderbar actionreich inszeniert.

Worum gehts in Warhaven eigentlich?

In Warhaven könnt ihr aus einer Reihe unterschiedlicher Helden auswählen und euch in Gefechte gegen bis zu 16 Spielerinnen und Spieler stürzen. Ihr müsst nicht nur eure Gegnerinnen und Gegner im Auge behalten, sondern auch eure eigenen Truppen auf dem actionreichen Schlachtfeld koordinieren.

Was denkt ihr über Warhaven? Habt ihr Lust das vielversprechende Mittelalter-Battlefield im September auszuprobieren oder findet ihr das Setting nach For Honor und Chivalry verbraucht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!