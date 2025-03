Damit der Warzone-Zauber von damals zurückkehrt, wird Season 3 von CoD diesmal alles andere als normal

1:21 Nach exakt 5 Jahren enthüllt CoD Warzone das Comeback der Map-Legende, mit der alles begann

Season 3 von CoD Warzone ist keine normale Season. Sie ist vielmehr ein aufwendiger Kraftakt, um den Zauber von 2020 zurückzubringen, als das Battle Royale den großen Boom erlebte.

Dabei ist die Rückkehr der berühmt-berüchtigten Map Verdansk nur einer von mehreren Bausteinen: Noch nie war eine CoD-Season so vollgestopft mit Nostalgie.

Die Entwickler scheinen das Gameplay von damals so akkurat wie nur irgendwie möglich reproduzieren zu wollen und sogar das mit Black Ops 6 eingeführte und groß beworbene Omnimovement wird zurückgefahren! Wir fassen hier die wichtigsten Eckpunkte zusammen.

Starttermin: Ab Donnerstag, 3. April 2025 sind Verdansk und Call of Duty Warzone Season 3 spielbar. Im Verlauf der Season und auch danach soll es zusätzliche Updates geben.

Ab Donnerstag, 3. April 2025 sind Verdansk und Call of Duty Warzone Season 3 spielbar. Im Verlauf der Season und auch danach soll es zusätzliche Updates geben. Event: Vom 3. bis 15. April 2025 findet Return to Verdansk statt und umfasst einen Event Pass mit 20 Belohnungen (dieser Pfad ist komplett kostenlos).

»Neue« Map: Verdansk

Die Map mit der einst alles begann und mit der Fans zahllose Erinnerungen aus der Blütezeit von Warzone verbinden, ist wieder da.

Die Karte ist ein originalgetreues Remake der 2020-Version mit verbesserter Grafik. Das Spielgefühl soll laut Hersteller mit dem Original weitgehend identisch sein. Ebenfalls an Bord: Der alte Gulag.

1:10 Eine der populärsten Battle-Royale-Maps ist zurück: So sieht das Remake von Verdansk in Warzone aus

Waffen: Alte Klassiker

Einige der Waffen aus dem alten Modern Warfare 2019, die es seitdem nicht mehr in CoD gegeben hat, kehren in Season 3 wieder zurück.

Dazu gehören die CR-56 AMAX, das HDR Sniper-Gewehr und die Kilo 141. Letztere kann während des kostenlosen Events Return to Verdansk freigeschaltet werden.

Movement: Langsamer

Die Entwickler passen in Season 3 das blitzschnelle Omnimovement im Battle Royale an. Insgesamt wird etwas Tempo rausgenommen, insbesondere beim Sprinten zur Seite und nach hinten sowie beim Sliding.

Die Geschwindigkeit soll sich wieder stärker »an den frühen Tagen von Warzone orientieren«, so die Macher.

Fahrzeuge: Wieder mit Heli

Für das richtige Verdansk-Feeling bringen die Entwickler sämtliche Fahrzeuge wieder zurück, die es auch in der ersten Warzone-Version geben hatte.

Dazu zählt der Truck mit großen Ladefläche und der berüchtigte Little-Bird-Heli. Sämtliche Vehikel sind wieder an ihren ursprünglichen Positionen von 2020 zu finden.

Weitere Änderungen in Season 3:

Es treten wie im Original wieder 150 Spieler an

Der ursprüngliche Plunder Modus kehrt zurück

Kaufstationen funktionieren wieder wie damals

Todeszone wieder wie in der ersten Warzone-Version

Man kann wieder im freien Fall schießen

Der Sieg-Bildschirm von früher kehrt zurück

Einige Mil-Sim-Operator aus MW2019 sind wieder da

Man merkt sofort: Selten in seiner Geschichte hat Call of Duty so eine konsequente Kehrtwende hingelegt, wie mit Season 3. An allen Ecken und Enden will man das Gameplay aus der goldenen Warzone-Ära offenbar wiederbeleben.

Der Grund hierfür dürfte auf der Hand liegen: In den vergangenen Monaten häufte sich die Kritik aus der Community, das Battle Royale habe seine Seele und Identität Schritt für Schritt verloren.

Als Grund werden die vielen Änderungen und neuen Features genannt, die bei jedem neuen CoD-Release einfach in Warzone reingekübelt werden und so den Spielfluss stark verändern – und in den Augen vieler auch verwässern.