Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Drei Monate Plus im ersten Jahr sparen!

Jeder weiß: Hinter Wasserfällen verbergen sich in Videospielen oft Schätze, aber woher kommt diese Tradition?

Wir alle haben in Videospielen wohl schon mal hinter einem Wasserfall einen Schatz oder einen versteckten Raum gefunden. Aber gibt es eigentlich ein Spiel, das diesen Trend gestartet hat?

Profilbild von Tillmann Bier

Tillmann Bier
22.07.2026 | 14:19 Uhr

Erfahrene Entdecker wissen: Immer hinter Wasserfälle gucken! Erfahrene Entdecker wissen: Immer hinter Wasserfälle gucken!

Beim Erkunden von Videospiel-Welten gibt es diverse ungeschriebene Regeln: Irgendwo liegt ein Haufen Munition und Heiltränke? Dann wartet wohl ein Bosskampf in dieser auffällig abgeschotteten Arena. Ein Pfad führt direkt zum Questziel? Wir erkunden natürlich erst mal alle anderen Wege und Gebiete, denn da gibt es garantiert verpassbare Schätze und Entdeckungen.

Eine der bekanntesten Regeln ist aber: Immer hinter Wasserfälle gucken, denn die verstecken oft Schätze oder Geheimräume. Aber woher kommt eigentlich diese Idee?

Spiele und Wasserfälle

Wasserfälle tauchen schon in den ersten textbasierten Adventures aus den Siebziger-Jahren wie Collossal Cave Adventure und Zork auf. Damals dienten die Wasserfälle aber lediglich als markante Orte im Spiel und nicht als Versteck.

Eines der ersten (wenn nicht sogar das erste) Beispiele für den Wasserfall als Tarnung für geheime Räume liefert das originale The Legend of Zelda von 1986. Hier muss man etwa durch einen Wasserfall laufen, um dahinter eine alte Frau zu finden, die Link Ratschläge gibt. Auch in späteren Zelda-Spielen gibt es immer wieder Geheimnisse hinter Wasserfällen zu entdecken. Earthbound, ein Rollenspiel das 1994 von Nintendo veröffentlicht wurde, versteckt hinter den Grapefruit Falls die geheime Basis eines Bösewichts.

Diesen frühen Beispielen eifern dann auch viele andere Spiele nach: Schätze oder Geheimnisse hinter Wasserfällen gibt es in Tomb Raider, Uncharted, Skyrim, Red Dead Redemption 2, Crimson Desert und vielen anderen Spielwelten.

Video starten 17:12 Das sind die Open World-Highlights für 2026!

Kein Wunder also, dass wir gar nicht anders können, als jeden Wasserfall genau zu untersuchen - und dann enttäuscht sind, wenn es nichts zu finden gibt. Es gibt auf Twitter, beziehungsweise X übrigens sogar einen Kanal, der sich nur damit beschäftigt, die Geheimnisse hinter Wasserfällen in Spielen zu zeigen:

Was ist hinter dem Wasserfall in Spielen? Absurder Twitter-Kanal liefert die Antwort
von Mathias Dietrich
Was ist hinter dem Wasserfall in Spielen? Absurder Twitter-Kanal liefert die Antwort
Das Geheimnis des blauen Planeten – Forscher entdecken, wie die Erde ihr Wasser vor Milliarden Jahren rettete
von Gerald Weßel
Das Geheimnis des blauen Planeten – Forscher entdecken, wie die Erde ihr Wasser vor Milliarden Jahren rettete
Was war eigentlich die allererste Open World? Kommt mit auf eine kurze Zeitreise!
von Dennis Zirkler
Was war eigentlich die allererste Open World? Kommt mit auf eine kurze Zeitreise!

Weiter in die Vergangenheit

Die Idee des Wasserfall-Verstecks ist noch weitaus älter als Videospiele: Sie taucht etwa schon in Comics auf, wie in dem vierzehnten Abenteuer von Tim und Struppi mit dem Namen der Sonnentempel. Der Eingang zum namensgebenden Tempel verbirgt sich in der Geschichte von 1946 hinter einem Wasserfall. Es gibt aber auch noch ältere Beispiele, wie etwa das Gedicht After a Journey vom viktorianischen Schriftsteller Thomas Hardy, das eine Höhle unter einem Wasserfall beschreibt.

Ultimativ ist die Erfinderin der Höhle hinter dem Wasserfall aber Mutter Natur: Wasserfälle sind nämlich oft schon darauf ausgelegt, zumindest kleinere Hohlräume zu bilden. Sie entstehen dort, wo eine härtere Gesteinsschicht über weicherem Boden liegt. Das Wasser höhlt dann langsam den weicheren Grund dort aus, wo die Gesteinsschicht aufhört und es entsteht unten ein breiterer Kessel, der sich auch hinter den Wasserfall erstreckt. Solche Hohlräume stürzen aber oft irgendwann ein, seid beim Erkunden der nächsten Wasserfall-Höhle also vorsichtig.

Es gibt auch Beispiele von ganzen Höhlensystemen hinter Wasserfällen! Eines der beeindruckendsten Beispiele entdeckten Wissenschaftler erst dieses Jahr im Regenwald von Guyana. In den seit Jahrtausenden abgeschotteten Höhlen hinter einem 200 Meter hohen Wasserfall leben unzählige unentdeckte Tierarten. Auch im echten Leben kann es sich also lohnen, hinter einen Wasserfall zu gucken.

zu den Kommentaren (1)
Preisvergleich
alle anzeigen
Legend of Zelda, The
Amazon
Legend of Zelda, The
ab 3,80 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(1)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Legend of Zelda, The

Legend of Zelda, The

Genre: Adventure

Release: 14.02.2004 (GBA), 21.02.1986 (NES)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 2 Stunden

Jeder weiß: Hinter Wasserfällen verbergen sich in Videospielen oft Schätze, aber woher kommt diese Tradition?

01.05.2026

The Legend of Zelda: Eine der berühmtesten Titelmelodien der Videospielgeschichte entstand als Notfallplan in nur einer einzigen Nacht

22.03.2026

GTA, Witcher, Skyrim & Co: Wir ranken die größten Open World Spiele! | mit Kiara

21.02.2026

Das beste Zelda? Unsere Tier-List zum 40. Jubiläum | mit lookslikeLink ​

29.02.2024

22-Jähriger findet seltenes Zelda, verkauft es beinahe für 17.000 Dollar, dabei ist es Hunderttausende wert
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Liebes Steam, wir tauschen unsere halbe Bibliothek gegen diese 7 fehlenden Highlights unserer Kindheit

vor 24 Minuten

Liebes Steam, wir tauschen unsere halbe Bibliothek gegen diese 7 fehlenden Highlights unserer Kindheit
Gute Nachrichten für Samsung-Fans: Das S27 wird wohl eines der meistgewünschten Features bekommen

vor 24 Minuten

Gute Nachrichten für Samsung-Fans: Das S27 wird wohl eines der meistgewünschten Features bekommen
Galaxy Unpacked 2026: Das Samsung-Event in fünf Minuten   1

vor einer Stunde

Galaxy Unpacked 2026: Das Samsung-Event in fünf Minuten
Jeder weiß: Hinter Wasserfällen verbergen sich in Videospielen oft Schätze, aber woher kommt diese Tradition?   1

vor 2 Stunden

Jeder weiß: Hinter Wasserfällen verbergen sich in Videospielen oft Schätze, aber woher kommt diese Tradition?
mehr anzeigen