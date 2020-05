Wasteland 3: Ihr könnt jeden NPC töten, das ist dann aber euer Problem

In einem Rollenspiel kann man eigentlich alles tun, oder? Wo andere Spiele euch in bestimmten Situationen einen Riegel vorschieben, um den Spielfluss nicht zu stören, drückt euch Wasteland 3 das Steuer selbst in die Hand.

Hier könnt ihr nämlich tun und lassen was ihr wollt, müsst aber selbst die Konsequenzen dafür tragen. Wie weit die Entwickler von InXile Entertainment diese Philosophie in ihrem kommenden Spiel treiben, erklären Brian Fargo und Nathan Long in einem Preview-Video.

Heftige Konsequenzen

Im Video erklärt euch Brian Fargo, Chefentwickler bei InXile Entertainment, warum das Team so einen großen Wert auf eure eigenen Entscheidungen gelegt hat und wie sich das im Spiel äußert:

"Ihr könnt eure Waffe ziehen und jeden erschießen, den es im Spiel gibt. Und was passiert dann? Es gibt Questgeber. Nun, ihr habt einen Questgeber getötet - wie wollt ihr nun zum nächsten Ding kommen? Und wie wird die Welt auf das, was ihr getan habt, reagieren? Denn je mehr Grenzfälle wir einbringen [...], desto intensiver und lohnender ist es."

So könnt ihr also zum Beispiel jeden einzelnen NPC im Spiel töten, unter anderem auch Questgeber. Wie ihr dann zur nächsten Mission kommt oder ob ihr die überhaupt machen wollt, ist dann eure Sache. Das Spiel geht einfach weiter und wirft euch an keinen Checkpoint zurück, wenn ihr einen vermeintlich wichtigen Charakter erledigt habt.

Ein Beispiel für die Auswirkungen eurer Taten in der Spielwelt liefert Nathan Long, einer der Autoren von Wasteland 3. So werdet ihr nach dem Töten eines zufälligen Flüchtlings auf die weinende Mutter in der Welt treffen, die den Tod ihres Kindes betrauert. Ganz schön harter Tobak also, der euch aber eure Taten vor Augen führen soll. Denn »je mehr die Welt auf eure Taten reagiert, desto immersiver wird sie auch«, so Fargo im Video.

Was ist Wasteland 3 überhaupt?

Hier ein kleiner Überblick für diejenigen unter euch, die noch nicht mit der Wasteland-Reihe in Berührung kamen. Das erste Wasteland erschien bereits im Jahr 1988 für C64 und DOS und hat besonders in seinem Look nichts mehr mit den heutigen Teilen der Reihe zu tun. Erst 26 Jahre später, im Jahr 2014, entschied man sich für einen neuen Teil. Wasteland 2 ist tatsächlich eine Fortsetzung des RPG-Opas und konnte uns seinerzeit im Test durchaus überzeugen.

Charakteristisch für die Spiele sind die wirklich beinharten moralischen Entscheidungen, die ihr im Laufe der Handlung treffen müsst. Da macht scheinbar auch der dritte Teil keine Ausnahme und lässt euch im postapokalyptischen Ödland wieder allerlei Urteile der Kategorie »Schlag in die Magengrube« treffen. Ob die dann aber genauso gut sind wie jene in Wasteland 2 und ob der dritte Teil mit seinem Vorgänger mithalten kann, erfahren wir am 28. August, wenn Wasteland 3 erscheint.

Übrigens Brian Fargo, der bereits Fallout und Baldurs Gate auf den Markt gebracht hat, vor nicht allzu langer Zeit beim GameStar-Podcast zu Gast (Plus) und hat im Gespräch mit Maurice verraten, dass Red Dead Redemption 2 sein Lieblingsspiel der letzten Jahre war.