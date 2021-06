Nach einer fast zehnjährigen Pause kehrte Entwickler-Urgestein Gerald Köhler am 10. Juni 2021 auf den virtuellen Rasen zurück und lieferte mit We Are Football seinen neusten Fußballmanager ab.

Der Manager beschert euch Anstoss-Feeling pur, im Guten wie im Schlechten - was das genau bedeutet und ob das Spiel trotz seiner 20 Jahre alten Idee noch Spaß macht, lest ihr in unserem Test auf GameStar Plus:

64 24 Mehr zum Thema We Are Football im Test

Allerdings hat We Are Football ein großes Problem: Zwar sind die echten Namen von Spielern und Vereinen der ersten und zweiten Bundesliga enthalten, alle anderen Lizenzen fehlen aber. Ausländische Vereine haben sogar ausschließlich Fantasiespieler. Wer sich also Toni Kroos von Real Madrid in sein Team holen will, findet dort nicht mal einen Spieler, der vielleicht Tobi Groß heißen könnte und auch sonst an den Mittelfeldmotor erinnert.

Zum Glück hat die fleißige Community bereits beste Arbeit geleistet und stellt euch einen riesigen Fan-Patch zur Verfügung, der hier Abhilfe schafft.

Die Fußball-Manager-Experten von FM-Zocker.net haben bereits wenige Tage nach Release eine erste Alpha-Version ihres »Megapatch«-Updates veröffentlicht. Darin enthalten sind:

1370 Vereine (Männer + Frauen)

1915 Sponsoren (1703) + Ausrüster (21) + Medienunternehmen (191) / Inklusive Logos und Banden

63738 Spieler (46638 Männer + 17100 Frauen)

9318 Jugendspieler (Männer)

Spielbar in 38 Ländern (22 Länder im Grundspiel + 16 Länder von FM-Zocker)

Jetzt Spielbar auf 5 Kontinenten (Australien / Japan / China in Asien; Südafrika in Afrika; USA in Nord- und Mittelamerika; Brasilien in Südamerika und etliche Länder in Europa)

999 Städtebilder

394 Fanbilder

65 Vereinszentralen

155 Maskottchen

29170 Spielerbilder

4538 Spielerbilder (Big)

1497 Stadionbilder

Der Download findet ihr auf der Seite von FM Zocker:

=> Hier geht's zum Download des Megapatch bei FM Zocker

Nachdem ihr den 3,2 GB großen Download abgeschlossen habt, müsst ihr nur noch drei einfache Schritte befolgen:

Entpackt die Inhalte der Zip-Datei in einen beliebigen Ordner. Startet die Installation des User Updates, indem ihr die We are Football.exe ausführt. Installiert die Dateien in das von der Installation vorgegebene Verzeichnis. Dieses sollte »C:\Users\*EuerName*\Saved Games\We Are Football« lauten

Habt ihr die Installation abgeschlossen, müsst ihr nur noch We Are Football per Steam starten und einen neuen Spielstand beginnen. Ihr solltet jetzt die neue Option »Ihre Datenbank« sehen, nachdem ihr auf »Neues Spiel« geklickt habt - wählt diese aus und der Spaß kann losgehen.

Für den perfekten Start in den neuen Spielstand hat uns Chefentwickler Gerald Köhler übrigens seine elf besten Tipps für We Are Football verraten. Schaut doch mal rein!