Activision Blizzard gehört jetzt Microsoft - diese Spiele wechseln den Besitzer

Call of Duty und World of Warcraft sind nur zwei der Spielemarken, die den Besitzer wechseln.

Es ist wirklich passiert, der größte Deal der Gaming-Geschichte ist durch: Activision Blizzard gehört zukünftig Microsoft. Dadurch hat sich der Branchenriese unter CEO Phil Spencer auch viele wichtige Spielemarken gesichert. Aber welche genau sind das?

Bei uns findet ihr eine Übersicht aller betroffenen Titel, die den Besitzer für 69 Milliarden US-Dollar gewechselt haben. Viele oder alle davon dürften nach und nach in den Game Pass wandern, ab 2024 soll es damit losgehen. Wie es zukünftig mit Konsolenexklusivität aussieht, bleibt erstmal abzuwarten.

Diese Spiele gehören nach dem Kauf zu Microsoft

