Wer von Diablo 4 enttäuscht ist, sollte Last Epoch 2023 nicht mehr aus den Augen lassen

Last Epoch bietet fünf verschiedene Grundklassen. Das Action-Rollenspiel soll 2023 endlich fertig weren.

Wenn sich ein Spiel über Zeitreisen dem Release nähert, mag im gewöhnlichen Schreiberling der Wunsch danach erwachen, kleingeistige Wortspiele in seinen Text einzuweben.

Aber nicht so bei GameStar: Wir berichten über Last Epoch so professionell und leidenschaftslos, wie es das Action-Rollenspiel verdient. Wir wollen schließlich nicht eure Zeit verschwenden ... Mist verdammter!

Ok, spulen wir nochmal zurück und beginnen von vorn wie ein echter Zeitreisender auf dem Weg zum Großvater-Paradoxon: Last Epoch ist fast fertig und das wird besonders all jene freuen, die auf der Suche nach einer Alternative zu Diablo 4 mit Singleplayer-Fokus sind.

Das jüngste Update auf Version 0.9.2 mit dem Namen Runes of Power hat nun nach vier Jahren Early Access und zahlreicher Lobeshymnen auf Steam (84 Prozent positive Reviews von insgesamt knapp 20.000 Rezensionen) den Weg für den finalen Release geebnet.

Erstmals findet damit auch eine deutsche Lokalisierung der Texte ihren Weg ins Spiel. Quasi nebenbei gibt's auch eine neue Charakterklasse, die im neuen Video vorgestellt wird:

1:03 Last Epoch: Der Diablo-Rivale stellt eine neue Klasse vor: Das kann der rätselhafte Runenmeister

Wann ist Last Epoch endlich fertig?

Last Epoch ist komplett offline spielbar und bietet im optionalen Mehrspielermodus Platz für bis zu vier Spieler. Der Alpha-Test begann im August 2018, seit April 2019 gibt es das Spiel im Early Access zu kaufen. Entwickler Eleventh Hour Games hat sich mittlerweile auf einen Release von Version 1.0 im Dezember 2023 festgelegt.

Bereits 2020 hat Sascha Penzhorn für GameStar einen genaueren Blick auf das Action-Rollenspiel geworfen. Sein Fazit im damaligen Test: Der Titel erinnert an Path of Exile (es gibt unter anderem einen riesigen Talentbaum sowie 15 Klassenkombinationen) und bietet eine gute Mischung aus unkomplizierten Spaß und Komplexität bei den Klassen-Builds.

Bei der Story geht Last Epoch einen Sonderweg: Ihr reist in einer Fantasy-Welt mit euren Helden durch die Zeit, um eine große Bedrohung auszuschalten. Dazu stattet ihr unter anderem den Dinos einen Besuch ab, aber besucht auch die antike Zeit der Götter.