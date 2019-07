Die wichtigsten neuen PC-Spiele vom 1. bis 5. Juli im Release-Überblick

Machen wir uns nichts vor: Das Sommerloch trifft uns in der ersten Juli-Woche mit voller Härte. Die Auswahl an neuen Spielen hält sich demnach auch stark in Grenzen. Wer fleißig sucht, findet aber auch vom 1. bis 5. Juli das ein oder andere Kleinod, mit dem ihr die Hitze des Tages einfach mal sein lassen und euch stattdessen in ein bestenfalls klimatisiertes Zimmer zurückzuziehen könnt, um ein wenig zu zocken.

Indie-Spiele gegen das Sommerloch

Am Montag erscheint etwa das Indie-Horrorspiel Forgotten, das sich im Pixellook inszeniert und als Sidescroller funktioniert - für ein Horrorspiel durchaus ungewöhnlich.

Am Dienstag darauf bekommen Fans des MMOs Final Fantasy 14 neues Futter. Dann erscheint das jüngste Addon namens Shadowbringers. Das nächste Kapitel des Spiels enthält neue Berufe sowie Gebiete und führt mit den Viera auch eine weitere spielbare Rasse ein.

Mittwochs sind dann wieder die Indiespiele an der Reihe. Eins davon nennt sich Shadowland und ist ein 2D-Plattformer, der von dem Entwickler David Serrat im Alleingang gebaut wurde. Darin errichten wir mithilfe von Schatten neue Plattform, um diese dann als Weg zu benutzen.

Serien-Fans sollten sich den Donnerstag frei halten. Dann erscheint nämlich nicht nur die dritte Staffel der sehr populären Netflix-Serie Stranger Things, sondern auch die gleichnamige Videospiel-Umsetzung. Hierbei handelt es sich um ein Action-Adventure, in dem aus der Iso-Ansicht gekämpft und gerätselt wird.

Am Ende der Woche erscheint ein weiteres Indie-Spiel, von dem manch einer aber bereits gehört haben könnte. Sea of Solitude kommt von dem deutschen Entwicklerstudio Jo-Mei-Games und gehört zu dem Originals-Programm von Electronic Arts. Darin begleiten wir die junge Frau Kay auf einer emotionalen und einsamen Reise durch eine überschwemmte Stadt.

