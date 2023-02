Wild West Dynasty: Der Open-World-Western startet mit miserablen Steam-Bewertungen

Wild West Dynasty drückt eigentlich alle Knöpfchen, die unsere Community liebt: Ein Open-World-Rollenspiel, in dem ihr in einem Wild-West-Setting komplett frei entscheidet, worauf ihr euch stürzt. Eine Siedlung errichten, als Pistolero um die Häuser ziehen, die Welt erkunden, nach Schätzen graben, bessere Ausrüstung herstellen, eigene Hütten zimmern - so viel an diesem Spiel scheint die richtige Idee zu sein.

Doch der Early-Access-Release vom 16. Februar 2023 stößt nur auf sehr, sehr wenig Gegenliebe in der Steam-Community. Bloß 19 Prozent der über 300 Steam Reviews fallen positiv aus, viele Leute beklagen sich und raten vom Kauf ab. Was ist da los?

Wollt ihr euch erst ein eigenes Bild machen, ist der Trailer zum Spiel nicht weit:

1:13 Wild West Dynasty verspricht euch eine ganz eigene Geschichte im Release-Trailer

Wieso bekommt Wild West Dynasty so viel Gegenwind?

Aktuell stören sich die Leute vor allem an der Technik des Spiels - und das nicht nur im Hinblick auf Bugs und Performance-Probleme, sondern auch bezogen auf Grafik, Animationen, also die Präsentation der Open World. Wild West Dynasty - so die Kritik - sehe zu altbacken, zu trocken, zu steif aus, um Leute wirklich in die Wild-West-Welt zu ziehen. Ein paar repräsentative Stimmen als Beispiel:

Ich würde momentan eine 60 bis 70 vergeben, es aber nicht empfehlen. Hauptgrund für mich sind die Grafik (nicht der Charakter oder die Animation, die sind auch gruselig, aber da soll es ja Verbesserungen geben), sondern diese Texturen, die im Vorbeilaufen im Engine-Shop gekauft sein müssen. Das ist bei weitem nicht das, was man heute erwarten kann und wir in Medieval Dynasty bekommen haben und zwar von Tag 1 an. Und deshalb bezweifle ich, dass sich das ändert. Dazu ist das Spiel auch noch laggy, und das auf einem High-End-PC (Early Access, fehlende Optimierung, geschenkt). Insbesondere wegen der Grafik kann ich das Spiel nicht empfehlen und das tut mir selbst weh. Ich werde es nicht zurückgeben, sondern immer mal wieder spielen und sehen, ob ich damit noch warm werde. Steam-Nutzer Thoddy

Eine weitere Stimme:

2010 will seine Grafik zurück oder die Devs setzen sich in den Delorean und gehen mal auf Zeitreise ins Jahr 2023. Das ist einfach nur zum Kopfschütteln. Ich hab mich so extrem drauf gefreut, aber das ist ein absoluter Alptraum. Die Grafik wirkt sehr sehr veraltet und die Steuerung ist absolut grottenschlecht.

Die Performance ist selbst für ein Early Access Spiel unterirdisch. Gegenüber Medieval Dynasty wirkt es einfach nur hingeklatscht und wer hier etwas ähnliches erwartet, nur im Wild-West-Universum, wird schwer enttäuscht werden. Steam-Nutzer Donneraxt

Und weil aller guten Dinge drei sind:

Das Spiel ist von der Handwerkskunst her eine große Enttäuschung. Man kommt sich vor wie Pacman, ganz hakelige Bewegungen und Steuerung. Mal vom Reiten ganz abgesehen. Da muss dringend nachgebessert werden. Leveldesign: Was ich bisher gesehen habe ist statisch und lieblos gestaltet. Einfach nur schlecht. Das geht besser! Kurzum: Nachdem ich Medieval Dynasty gefeiert habe, weil es wirklich gut gemacht ist, ist Wild West Dynasty umso mehr eine Entäuschung. Steam-Nutzer Dodg3r

Es finden sich natürlich auch positivere Stimmen zum Spiel - und auch unser eigener GameStar-Test zu Wild West Dynasty hält zumindest für die Early-Access-Version fest, dass das Spiel neben technischen und inhaltlichen Unzulänglichkeiten auch viele Potenziale und Chancen in sich trägt, die daraus letztlich ein wirklich gutes Spiel machen könnten.

Wie seht ihr das? Gebt ihr dem Spiel jetzt schon eine Chance und verschmerzt die Baustellen der Early-Access-Fassung? Wartet ihr bis zum Release? Oder interessiert euch das Szenario überhaupt nicht und ihr bleibt beim Mittelalter? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.