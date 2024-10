Game of Thrones: George R.R. Martin enthüllt noch eine gestrichene Serie, will nach Winds of Winter daran weiterarbeiten

Braavos war natürlich auch schon Schauplatz in Game of Thrones. Ein komplettes Spin-off hätte sich dort abspielen können. Bildquelle: HBO

Game of Thrones wurde zwar schon 2019 beendet, trotzdem schickt uns HBO wieder und wieder zurück in das Lied von Eis und Feuer. Spin-offs wie House of the Dragon oder The Hedge Knight bauen das von George R.R. Martin erdachte Universum weiter aus.

Dabei wurden in den letzten Jahren immer wieder mal Ideen für potenzielle Spin-offs gesammelt und auch wieder verworfen. So zum Beispiel Bloodmoon, für die HBO sogar eine 30 Millionen Dollar teure Pilotfolge produzierte, dem Projekt aber letztendlich doch den Stecker zog.

Jetzt hat George R.R. Martin persönlich eine weitere TV-Serie enthüllt, die aber schon vor Jahren eingestampft wurde: Ein Spin-off, das uns in die Freie Stadt Braavos führen sollte. Der Clou an Braavos ist: Das Setting hätte seine Inspiration aus europäischen Städten wie Venedig, Prag und allen voran Amsterdam gezogen.

Eine (andere) europäische Inspiration für Braavos

Damit hätte sich das verworfene Spin-off visuell von Game of Thrones spürbar abheben können, das in Ländern wie zum Beispiel Großbritannien, Island, Spanien, Marokko, Kroatien oder Malta gedreht wurde (also größtenteils ebenfalls in Europa).

5:25 Game of Thrones - Offizieller Trailer zeigt Staffeln 1 bis 6 im Schnelldurchlauf

Autoplay

Völlig aufgegeben hat Martin die Idee für eine Braavos-Serie allerdings nicht. Der 76 Jahre alte Autor könnte sich durchaus vorstellen, zu dem Projekt zurückzukehren. Allerdings erst, sobald er endlich mal mit The Winds of Winter fertig geworden ist - dem vorletzten Roman von Das Lied von Eis und Feuer, auf den Fans schon seit Jahren warten.

Dazu schreibt George R.R. Martin in seinem persönlichen Blog:

Eines Tages muss ich diese Geschichte über Braavos, die wir für HBO entwickelt haben, fertig schreiben. Sie haben diese Idee schon vor Jahren auf die Ersatzbank verfrachtet - das bedeutet aber nicht, dass ich dazu nicht zurückkehre … nachdem ich Winds of Winter beendet habe, natürlich.

Braavos hat zum Beispiel Arya Stark (Maisie Williams) in den Staffeln 5 und 6 bereits erkundet, als sie eine Ausbildung bei den Faceless Men durchlief. Ansonsten hat sich ein Großteil von Game of Thrones aber auf dem Kontinent von Westeros abgespielt, während Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) sich durch Essos kämpfte.

Aktuell bleibt weiterhin offen, ob und wann George R.R. Martin The Winds of Winter jemals vollenden wird. Genau genommen ist der Autor mit dem Roman schon knapp 13 Jahre zu spät dran. Für die Zeit danach hat sich Martin übrigens auch weitere Kapitel für seine Heckenritter-Reihe vorgenommen.

Dazu startet mit A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight 2025 die entsprechende HBO-Serie. Mit House of the Dragon geht es in einer dritten Season wiederum 2026 weiter. Fans dürfen auf jeden Fall fest damit rechnen, dass in den kommenden Jahren weitere Spin-offs folgen werden.