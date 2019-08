Wir verlosen 14 Tage Xbox Game Pass auf Discord

Letzte Woche haben wir unseren GameStar-Server auf Discord wiederbelebt und ihn als Testballon in die Welt entlassen. 250 Mitglieder bis zum Ende der gamescom 2019 wollten wir erreichen. Und was macht ihr? Ihr knackt die 250-Marke bereits am ersten Tag! Nach der gamescom können wir uns also gemeinsam daran machen, den Server auszubauen.

Noch kein Mitglied? Jetzt Discord beitreten!

Xbox Game Pass Gewinnspiel

Doch bevor es soweit ist, haben wir als kleines Dankeschön eine Verlosung für unsere Discord-Mitglieder vorbereitet:

Was? Wir verlosen Keys für den Xbox Game Pass. Damit habt ihr 14 Tage lang uneingeschränkten Zugang zu allen Spielen im Abo-Angebot. Mit dabei sind Stellaris, Kingdom Come: Deliverance, Metro: Exodus, uvm.

Alle Infos zur Teilnahme findet ihr auf dem Kanal #gewinnspiel auf unserem Server. Die Keys erhaltet ihr dann von uns per DM.

Wichtig! Vergesst nicht, eure Accounts so einzustellen, dass wir euch DMs schicken können.

Holt euch mit eurem Plus-Abo schon jetzt einen Key für den Xbox Game Pass!

Was passiert sonst auf dem GameStar-Server?

Hinter den Kulissen : Auf dem Discord-Server wollen wir euch zeigen, wie es hinter den Kulissen der gamescom zugeht. Freut euch auf regelmäßige Updates von der Messe und ästhetische Selfies unserer Redakteure.

Am Abend des 22. August zeichnen Dimi, Maurice und Micha einen Podcast mit den Entwicklern von Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 auf. 30 Plus-User haben wir auf diese Veranstaltung eingeladen. Die Aufnahme wird auch als regulärer GameStar-Plus-Podcast erscheinen. Doch ihr könnt schon vorher live dabei sein: Auf unserem Discord-Server übertragen wir den Podcast in voller Länge direkt von der CD-Projekt-Party aus Köln! Start: 20:30 Uhr!

Am gamescom-Samstag, den 24. August, werden neun Plus-User Stellaris mit Micha spielen. Und wenn sie mutig genug sind: gegen ihn. Im Discord-Channel könnt ihr mitlauschen, wenn galaktische Imperien aufeinandertreffen, Allianzen geschlossen werden und Intrigen den Frieden des Universums gefährden.

Über diesen Link könnt ihr jederzeit beitreten oder eure Freunde einladen:

gamestar.de/discord

Alle Infos zu unserem GameStar-Server auf Discord