Jedes Mal, wenn in Witcher 3 ein Countdown läuft, stirbt irgendwo ein unsichtbarer NPC

Geralt hat nicht nur durch Zweikämpfe im Ritterturnier Blut an seinen Händen.

Ob Minimaps, Schnellreise oder Timer beim Pferderennen: Viele Mechaniken in Videospielen wie The Witcher 3 nimmt man einfach hin, ohne sie zu hinterfragen. Was soll an einem so kleinen Feature schon besonders sein? Mehr als ihr denkt!

Im Gespräch mit Level Design Lead Miles Tost und Narrative Director Philipp Weber haben wir erfahren, dass es doch so einiges gibt, was wir als Spieler nicht sehen - buchstäblich.