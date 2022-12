The Witcher 3 NextGen: Diese 15 beliebten Mods laufen auch mit dem Upgrade

Am 14. Dezember werden wieder fleißig Schwerter geschwungen, Monster geschlachtet und Zeichen gestikuliert – die Next-Gen-Version von The Witcher 3 kommt dann auf den Markt! Wenn ihr euch aber kein Hexer-Abenteuer ohne Mods vorstellen könnt, dann gibt es jetzt gute Neuigkeiten: Einige der beliebtesten Mods des Original-Titels laufen auch mit der neuen Version.

Wie gut das Upgrade im Vergleich zum alten The Witcher 3 wirklich aussieht, das könnt ihr in folgendem Video herausfinden:

10:52 Alle Verbesserungen des Next-Gen-Updates von Witcher 3: Wild Hunt in der Videoübersicht

Diese beliebten Mods laufen auch mit NextGen

CD Projekt Red hat eine Liste veröffentlicht, welche der 30 heißbegehrten Mods mit dem Upgrade direkt zum Release laufen werden – immerhin die Hälfte scheint problemlos zu funktionieren, wobei das Studio auch klarstellt, dass sie nichts bis zum finalen Release zu 100 Prozent versprechen können.

Welche Mods ihr also vermutlich direkt herunterladen könnt, haben wir für euch hier aufgelistet:

Dass Geralt endlich von leicht erhöhten Orten springen kann, ohne sich die Beine an mindestens vier verschiedenen Stellen zu brechen, ist übrigens auch so schon in der Next-Gen-Version inkludiert:

12 3 The Witcher 3 NextGen ändert Gameplay-Detail, über das viele gestolpert sind

Was ist mit den anderen Mods?

Aber auch die restlichen 15 werden potenziell bald folgen, wenn die Modder es denn so wollen. CD Projekt Red hat nämlich zudem angekündigt, dass bald der Mod Editor Wolvenkit ein Update erhält, damit Modder auch mit der Next-Gen-Version bald gut arbeiten können.

Das Witcher-Universum ist aktuell wieder in aller Munde: Neben dem Upgrade für The Witcher 3 erwartet euch auch eine neue Netflix-Serie in diesem Monat, Geralt schafft es in die Welt von Fortnite und CD Projekt Red arbeitet aktuell gleich an mehreren neuen Hexer-Spielen. Interessiert ihr euch aber nur für Witcher 3, dann bekommt ihr hier alle Infos zur Next-Gen-Version auf dem Silbertablett:

113 18 The Witcher 3 Alle Infos zum Next-Gen-Update enthüllt!

Werdet ihr The Witcher 3 erneut mit Mods füllen oder wollt ihr lieber das pure Hexer-Feeling mit der Vanilla-Version bekommen? Und was ist eure liebste oder wichtigste Mod, die für den dritten Witcher definitiv nicht fehlen darf? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!