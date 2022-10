The Witcher 1 bekommt ein echtes Remake!

Gleich fünf neue The-Witcher-Spiele wurden jüngst angekündigt, darunter eine komplett neue Trilogie mit neuer Geschichte - allesamt versehen mit kryptischen Projektnamen, hinter denen sich natürlich alles verbergen kann. Aber zumindest bei einem Projekt haben wir nun Klarheit: Das ominöse Canis Majoris wird ein waschechtes Remake von The Witcher 1, also dem Erstling von 2007.

Das kommunizierte CD Projekt RED aus aktuellem Anlass: Der Klassiker feiert gerade sein 15-jähriges Jubiläum, also lässt der Publisher den Vorhang fallen. CD Projekt wird das Spiel allerdings nicht selbst entwickeln - das übernimmt ein neu gegründetes Studio namens Fool's Theory, bestehend aus diversen Ex-Witcher-Veteranen. In der offiziellen Pressemitteilung kommentiert CD-Projekt-Chef Adam Badowski die Entwicklung:

Mit The Witcher hat für uns, für CD Projekt RED, alles angefangen. Es war das erste Spiel, das wir je gemacht haben - und es war damals ein großer Moment für uns. An diesen Ort zurückzukehren und das Spiel neu zu entwickeln, damit die nächste Generation von Spielern es erleben kann, fühlt sich genauso groß an, wenn nicht sogar noch größer. Die Zusammenarbeit mit Fool's Theory bei diesem Projekt ist ebenso aufregend, da einige der Leute dort bereits an den The Witcher-Spielen beteiligt waren. Sie kennen das Ausgangsmaterial gut, sie wissen, wie sehr sich die Spieler auf das Remake gefreut haben, und sie wissen, wie man unglaubliche und ambitionierte Spiele entwickelt. Und obwohl es noch einige Zeit dauern wird, bis wir mehr über und aus dem Spiel verraten können, weiß ich, dass sich das Warten lohnen wird. Adam Badowski, CD Projekt RED

Was wissen wir über das Remake?

Es gibt noch kaum Infos über das Remake. In der ursprünglichen Ankündigung der neuen Witcher-Spiele war von einer Open-World-Singleplayer-Erfahrung die Rede, allerdings kann das auf einem Spektrum viel bedeuten: Entweder spielt das Remake wie das Original in einer vergleichsweise kleinen Umgebung rund um Vizima oder es findet in einer deutlich größeren Open World statt. Auch über die Gameplay-Anpassungen wissen wir noch nichts.

Projekt Canis Majoris wird wie alle neuen Witcher-Projekte in Unreal Engine 5 entwickelt, bisher gibt's aber lediglich folgendes Bild:

Wann erscheint das Remake zu The Witcher 1?

Der Release-Zeitraum lässt sich allerdings schon ein wenig eingrenzen. Laut CD Projekt befindet sich das Spiel in einem frühen Stadium und soll nach The Witcher 4 beziehungsweise Projekt Polaris erscheinen - und da das grob für in zwei Jahren angesetzt ist, wäre ein Release-Zeitraum von 2025 oder 2026 realistisch. Mathematik können wir.

Hier in der Redaktion gibt's übrigens durchaus die eine oder andere Person, die The Witcher 1 für das beste Witcher überhaupt hält. Wir sind also sehr gespannt, was das neue Studio aus dem Klassiker rausholen kann. Was denkt ihr?