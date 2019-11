Die neue Netflix-Serie The Witcher mit Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva nach der Hexer-Saga des polnischen Buchautors Andrzej Sapkowski und der gleichnamigen Spielereihe feiert am 20. Dezember Premiere auf dem Streaming-Dienst.

Aus diesem Anlass werden erstmals die einzelnen Episoden-Titel der acht Folgen preisgegeben. Dazu liefert Netflix auch gleich eine sehr kurze Beschreibung, um was es in den einzelnen Folgen im Fantasy-Epos geht.

Die 8 Episoden-Titel zu The Witcher:

The End's Beginning Four Marks Betrayer Moon Of Banquets, Bastards and Burials Bottled Appetites Rare Species Before a Fall Much More

Did someone, somewhere, summon a djinn to then wish for all 8 chapter titles? Here you go. Now does anyone know a doctor to check Jaskier's vitals?



A monster slain, a butcher named pic.twitter.com/PcXF1aeGSz — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

We look at a sorceress’s earlier days pic.twitter.com/VHcz2vjOKT — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

A picky eater, a family shamed pic.twitter.com/Rmh52RiN4o — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

The Law of Surprise is how one repays pic.twitter.com/9EPZjQAJsb — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

A fateful meeting, a bard is maimed pic.twitter.com/52QEBZRWvr — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

The hunt for a dragon is underway pic.twitter.com/9sh1y5MkWo — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

A return to before a kingdom is flamed pic.twitter.com/CQNsyF9Oog — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

The Witcher Family, as you all like to say pic.twitter.com/PcB9TDqo7a — The Witcher (@witchernetflix) November 22, 2019

The Witcher Serie auf Netflix

Die Hexer-Saga The Witcher geht am 20. Dezember 2019 auf dem Streaming-Dienst Netflix an den Start. Die erste Staffel umfasst 8 Folgen, eine zweite Staffel ist bereits in Arbeit.

Zur Besetzung gehören neben Henry Cavill als Hexer Geralt von Riva außerdem noch Freya Allen als Ciri, Anya Chalotra als Yennefer und Anna Shaffer als Triss Merigold dazu. Außerdem sind noch Jodhi May als Königin Calanthe, Björn Hlynur Haraldsson als Ritter Eist, Adam Levy als Druide Mousesack und Lars Mikkelsen als Stregobor dabei.

