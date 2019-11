Die Netflix-Serie The Witcher wird mehr Horror als Fantasy bieten

»Düster« soll sie werden, die neue Serie The Witcher von Netflix nach der Hexer-Saga von Autor Andrzek Sapkowski. Henry Cavill stellt darin Geralt von Riva dar, der gegen Monster und seltsame Kreaturen kämpft.

Trotz der eher magischen sowie fantastischen Welt soll die TV-Serie »mehr Horror« beinhalten, als etwa die Buchreihe oder die Videospiele von CD Projekt Red. So jedenfalls lautet das Versprechen von Julian Parry als Visual Effects Supervisor der Serie gegenüber dem SFX Magazin (via Games Radar).

The Witcher-Serie wird düster mit Monstern

Der kürzlich veröffentlichte neue Trailer und die ersten Szenenbilder gehen bereits in die düstere Richtung, ohne vorab schon zuviel zu verraten. Gezeigt werden Szenen mit Monstern und schockierenden Szenen, bei denen reichlich Blut fließt.

Verantwortlich für die Umsetzung der Serie ist die Autorin und Showrunnerin Lauren S. Hissrich, die schon jetzt die Geschichte über eine Staffel hinaus entwirft. So habe sie bereits Stoff für ganze sieben Staffeln, ohne näher ins Details gehen zu wollen.

Auch betonte Hissrich in einem früheren Interview, dass die Serie keinesfalls etwas für kleine Kinder ist. Der Streaming-Dienst hat ihr eine FSK-Freigabe ab 16 Jahren verpasst:

"Die TV-Serie wird sehr erwachsen. Dem muss ich hinzufügen, dass es für mich persönlich sehr wichtig war, dass Gewalt oder Sex zur Geschichte beitragen und nicht nur schockieren sollen. Ich denke, dass unser Publikum in der Lage ist, zu erkennen, ob man explizite Darstellungen nur zeigt, um zu schockieren oder sie tatsächlich einen richtigen Sinn und Zweck verfolgen."

Netflix zeigt die neue Serie The Witcher ab dem 20. Dezember 2019. Auch wenn in erster Linie die Bücher als Vorlage dienen, dürfen sich Fans der Spielereihe auf die legendäre Badewannen-Szene mit Geralt aus The Witcher 3 freuen.

