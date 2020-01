Geralt von Riva ist unter dem gemeinen Volk als der »Weiße Wolf« bekannt. Allerdings hat sich der legendäre Hexer auch einen zweiten Spitznamen verdient, auf den er nicht allzu stolz ist: »Der Schlächter von Blaviken«. Nach den Romanen hat sich auch die Netflix-Serie dieser Geschichte angenommen und gezeigt, wie sich Geralt diese Bezeichnung verdient hat.

Die Kampfszene, in der Geralt (Henry Cavill) die Handlanger der Räuberin Renfri (Emma Appleton) abschlachtet, gehört zweifelsohne zu den besten Momenten der gesamten ersten Staffel. Nun erklärt Henry Cavill höchstpersönlich in einem ausführlichen Behind-the-Scenes-Video, wie diese Kampf-Choreographie zustande gekommen ist und welche Schwierigkeiten dabei aufgetreten sind.

So wurde die Szene komplett ohne Schnitt gedreht, was laut Cavill für die Ausführung der Sequenz besonders viel Abstimmung und Konzentration erforderte. Für die Choreographie war der Koordinator Wolfgang Stegemann verantwortlich, während Henry Cavill sämtliche Stunts der Szene selbst gedreht hat.

Ein bisschen getrickst wurde beim Dreh natürlich auch: Es wäre zu gefährlich gewesen, die Szene mit intakten Hieb- und Stichwaffen zu inszenieren, weswegen man auf »abgebrochene« Schwerter zurückgegriffen hat, die in der Post-Produktion vervollständigt wurden.

Henry Cavill zufolge erlaubte das Benutzen dieser »Halb-Schwerter« das maximale Ausreizen der Bewegungen, um damit auch die Härte und Brutalität des Kampfes darzustellen.

In dem Behind-the-Scenes-Video geht der Geralt-Darsteller außerdem darauf ein, was für eine Story-Relevanz die Begegnung des Hexers mit Renfri hat - und wie man hinter den Kulissen versucht hat, dies zum Ausdruck zu bringen.

In einem weiteren Blick hinter die Kulissen, berichtet die Schauspielerin Anya Chalotra davon, wie die Szene zustande gekommen ist, in der Yennefer von einem Assassinen verfolgt wird. Nachdem Staffel 1 von The Witcher bereits im Dezember 2019 erschien, lässt sich Netflix nun offenbar ein wenig in die Karten schauen, um für die Fans die Wartezeit auf Staffel 2 zu verkürzen.

Staffel 2 & ein Animationsfilm kommen auf Netflix

Staffel 2 von The Witcher soll Anfang 2021 auf Netflix starten. Fans werden jedoch in der Zwischenzeit den Witcher-Animationsfilm Nightmare of the Wolf zu sehen bekommen, der von Beau DeMayo (Folge 3: Verrätermond) und dem koreanischen Studio Mir (Die Legende von Korra) verantwortet wird. Für diesen Film gibt es aktuell aber noch keinen konkreten Starttermin.