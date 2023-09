Eines der großen Ur-Rollenspiele von 1981 kündigt Remake an und es ist bereits draußen

Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord gibt es jetzt als 3D-Remake auf Steam.

Digital Eclipse hat die Rückkehr eines Klassikers angekündigt: Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord. Dieses Spiel, das 1981 die Grundlage für die gesamte Wizardry-Reihe legte, wurde in den letzten zwei Jahren komplett überarbeitet - und ist überraschend ab sofort im Early Access für PC über Steam und GOG erhältlich.

Ein Klassiker kehrt zurück

Was ist das für ein Spiel? Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord ist ein komplettes 3D-Remake des ersten Spiels der legendären Wizardry-Rollenspielserie, das vor 42 Jahren erstmals erschien. Hier könnt ihr erneut eure eigene Gruppe von Abenteurern zusammenstellen und euch auf die Suche nach dem Amulett machen, das der böse Zauberer Werdna gestohlen hat.

Welche Neuerungen gibt es? Das Spiel basiert direkt auf dem Code des Originalspiels von 1981, und trotz des neuen Aussehens soll so das authentische Spielgefühl erhalten bleiben.

Der bekannte Schwierigkeitsgrad der Gegner wurde beibehalten, aber in allen Bereichen wurden Qualitätsverbesserungen vorgenommen, darunter ein verbessertes Partymanagement, Navigation, Zaubersprüche und Kämpfe.

Für Neueinsteiger ist Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord der perfekte Einstieg. Veteranen der Serie werden die beeindruckenden neuen Grafiken und Sounds sowie die überarbeitete Benutzeroberfläche lieben.

So geht es weiter: Laut Digital Eclipse soll Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord bis Ende 2024 im Early Access bleiben. Obwohl das Kernspiel schon jetzt komplett spielbar ist, sind einige visuelle Elemente noch nicht vollständig. Laut den Entwicklern werden weiterhin zusätzliche Umgebungs- und Objekttexturen, Audioelemente und Charakteranimationen entwickelt und im Laufe der Zeit hinzugefügt.

Falls ihr direkt zuschlagen wollt: Auf Steam und GOG könnt ihr das 3D-Remake für 29 Euro kaufen.