Wo Long kommt gut bei Metacritic weg, aber miserabel auf Steam - woran liegt’s?

Lob von der Presse, Kritik durch Spieler: Wo Long polarisiert momentan bei Metacritic und Steam.

Das neue Soulslike der Nioh-Macher ist seit dem 3. März 2023 verfügbar und kam schon vor Release bei der Presse ziemlich gut an. Bei Metacritic sitzt Wo Long: Fallen Dynasty gerade auf einer Durchschnittswertung von 82 Punkten.

In den User-Reviews bei Steam zeichnet sich aber ein ganz anderes Stimmungsbild ab. Nach mehr als 2.000 Spielerbewertungen hat Wo Long derzeit eine eher negative Bewertung. Doch woher kommt die riesige Diskrepanz zwischen Presse und Spielern?

Was für ein Spiel ist Wo Long überhaupt? Fallen Dynasty ist das neueste Spiel der Nioh-Macher Team Ninja. Das Soulslike setzt auf ein stark mit der chinesischen Mythology verwobenes Setting, während rasante Kämpfe gegen allerlei unterschiedliche Gegner und dicke Bossbrocken im Vordergrund stehen.

Das sagt die Presse zu Wo Long

Bei Metacritic zeichnet sich zum momentanen Zeitpunkt ein recht positives Bild zu Wo Long: Fallen Dynasty. Ein Großteil der Wertungen reiht sich im niedrigen bis mittleren 80er-Bereich ein. Lobend werden vor allem das komplexe Kampfsystem, die abwechslungsreiche Spielwelt und die spektakuläre Präsentation hervorgehoben.

Durch ein Moralsystem, vielen unterschiedlichen Spielstilen und den zahlreichen Nebenquests bietet Wo Long auch einen hohen Wiederspielwert. Kritik gibt es aber für verschachtelte und umständlich zu bedienende Menüs und teilweise konfus und kaum nachvollziehbare Handlung. Auch der Hauptcharakter scheint viele Tester nicht von den Socken zu hauen.

Unser GameStar-Test: Wir haben Wo Long: Fallen Dynasty natürlich ebenfalls einem ausführlichen Test unterzogen. Unsere Review zum Spiel findet ihr unter dem folgenden Link:

Das halten Steam-Spieler von Wo Long

Die Spieler auf Steam haben grundsätzlich gegen die von Kritikern positiv hervorgehobenen Punkte nichts einzuwenden. In den Augen zahlreicher Steam-User leidet die PC-Version von Wo Long aber unter zwei gravierenden Problemen, die gerade entsprechend abgestraft werden.

Die Steuerung mit Maus und Tastatur: In den User-Wertungen auf Steam besteht im Moment der allgemeine Konsens, dass Fallen Dynasty mit Maus und Tastatur aktuell unspielbar ist. Vor allem die Kamera lässt sich kaum im Zaum halten, manche Spieler berichten sogar von daraus resultierender Motion Sickness.

So gut wie jede zweite Review weist darauf hin, dass ein Controller unbedingt notwendig sei, bis die Entwickler (hoffentlich) nachbessern. Fans vorangegangener Team Ninja-Spieler zeigen sich zusätzlich enttäuscht, da es diese Probleme eigentlich auch schon bei den vorangegangenen Nioh-Spielen gab.

Die Performance: Darüber hinaus kritisieren zahlreiche Spieler die PC-Technik von Wo Long: Fallen Dynasty. Demnach kommt es wohl regelmäßig zu Einbrüchen der Performance und die Hardware wird gerne mal stärker strapaziert, als es unbedingt notwendig wäre.

Wir haben Wo Long: Fallen Dynasty im Test übrigens auch wegen der Framerate-Probleme abgewertet. Unsere Video-Review könnt ihr wie folgt ansehen:

Viele Steam-User sind sich aber dennoch einig: Unabhängig von diesen beiden gravierenden Problemen ist Wo Long durchaus ein gelungenes Spiel geworden. Interessierten Newcomern raten viele deswegen dazu, unbedingt Patches für die Steuerung und die Performance abzuwarten.

Was haltet ihr von der Diskrepanz zwischen Presse und Spielern bezüglich Wo Long: Fallen Dynasty auf Steam und Metacritic? Habt ihr euch an dem neuesten Soulslike von Team Ninja möglicherweise schon selbst probiert? Oder wartet ihr ab, bis die Probleme mit Maus/Tastatur und der Performance gefixt wurden? Schreibt uns in die Kommentare!