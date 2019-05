War Ubisofts Community-Programm »Anno Union« nur ein Marketing-Gag oder hatte die Community tatsächlich Einfluss auf die Entwicklung von Anno 1800? Wir ziehen anhand von Interviews mit Entwicklern und Usern ein Fazit.

Ein anderes Ubisoft-Spiel schafft derweil den Sprung in die Hall of Fame der besten Spiele: Prince of Persia: The Sands of Time. Andere Programme werden damit große Schwierigkeiten haben, nämlich unsere Sorgenkinder des 2. Halbjahrs 2019, die wir in GameStar TV vorstellen.

Außerdem berichtet unser Autor Sascha Penzhorn über die für ihn besten, schrägsten und nervigsten Minispiele. Habt ihr auch genug vom lästigen Schlösserknacken, das eure Geschicklichkeit auf die Probe stellt? Die Anmeldung bei GameStar Plus gelingt zum Glück mit nur wenigen Klicks - und ohne den Verlust von Haarnadeln!