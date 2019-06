Diese Woche drehte sich auch bei GameStar Plus alles um die E3. Ihr hattet die Möglichkeit, den Entwicklern von Cyberpunk 2077 eure Fragen zu stellen. Unser Plus-Redakteur Peter Bathge traf CD Projekt vor Ort: In zwei Videos geben Level Designer Miles Tost und Art Director Kasia Redesiuk neue Einblicke in die Welt von Cyberpunk.

Die E3 bei Plus: Alle Artikel, Videos und Podcasts

Aber auch neben unseren E3-Specials erwarten euch interessante Themen: Leaks gehören mittlerweile zur E3 wie DLCs zu EA. Doch wie entstehen diese überhaupt? Warum berichtet die GameStar darüber? Und warum leaken wir nicht selbst?

Mit Trailern versuchen Entwickler, ihre Spiele dem Publikum schmackhaft zu machen. Doch was bedarf es, um die Spieler auch zu halten? Die sogenannte Golden Hour spielt für Entwickler dabei eine sehr wichtige Rolle.

Cyberpunk 2077: Eure Fragen an CD Projekt, Teil 1

Welche Geschichte wird Cyberpunk 2077 erzählen? Werden wir auch außerhalb von Night City spielen können? Und welche Einflüsse aus der realen Welt beeinflussen die Quests im Spiel? All das und noch viel mehr wollten GameStar-Plus-User zu Cyberpunk 2077 wissen. Und wir haben ihre Fragen in unserem Community-Interview mit CD Projekt gestellt.

Cyberpunk 2077: Eure Fragen an CD Projekt, Teil 2

Dieses mal hat Kasia Redesiuk eure Fragen beantwortet. Sie ist Art Director bei CD Projekt und kümmert sich somit um die gesamte Ästhetik des Spiels, also alles was man darin sieht und hört. Und ja, die GameStar Plus User wollten auch Fragen zur Sexualität des Protagonisten oder der Nacktheit im Spiel beantwortet haben. Antworten dazu findet ihr in diesem Video.

Jeder kann ein Held sein: Wir haben Watch Dogs Legion angespielt

Punk, Hipster oder Hacker-Omi: Ubisoft macht aus Tausenden Nichtspielercharakteren ebenso viele kontrollierbare Avatare und bietet damit die erste Open World, in der jeder ein Held sein kann. Wir haben Watch Dogs 3 auf der E3 in Los Angeles gespielt und erklären, was das Hacking-Abenteuer sonst noch von seinen Vorgängern unterscheidet.

In Stronghold Warlords steckt mehr Oldschool als gedacht

Stronghold Warlords dürfte viele Stronghold-Veteranen überraschen - denn diesmal bauen wir Burgen und Städte im mittelalterlichen Asien und setzen uns gegen mongolische Invasoren zur Wehr. Doch Maurice hat im Interview mit Stronghold-Erfinder Simon Bradbury festgestellt, dass in Warlords mehr Oldschool-Stronghold stecken soll als zuerst gedacht.

Wie entstehen Leaks und warum berichten wir davon?

Die Wochen unmittelbar vor der E3 gleichen einem Rohrbruch: Es wird geleakt und geleakt und noch mehr geleakt. Doch was steckt eigentlich dahinter? Wer ist verantwortlich für die undichten Stellen? In dieser Folge von GameStar TV gehen Michael Graf und Holger Harth all diesen Fragen nach und erinnern sich schmerzlich daran, wie ein Leak das Verhältnis zu einem Publisher zerstörte.

Wie viel Zeit haben Spiele, um zu überzeugen?

Die Golden Hour hat für Entwickler einen ganz besonderen Stellenwert. Dabei handelt es sich um die erste Stunde eines Spiels. In dieser Folge sprechen dir Jungs von DevPlay über die Einflüsse der Golden Hour auf die Entwicklung von Spielen. Auf welche Schwierigkeiten stoßen Entwickler dabei? Und kann diese erste Stunde Spiele auch negativ beeinflussen?

Legendär schlecht: Psycho Killer

Exklusivspiele sollen eigentlich Hardware verkaufen, Psycho Killer diente eher zur Abschreckung: Der insbrünstig schnaufende Mörder mit dem irren Blick hat eine Commodore-Konsole auf dem Gewissen. Unser Autor Heinrich Lenrhardt beweist wahren Mut und wagt sich nur mit Turnschuh und Stock bewaffnet in einen Kampf um Leben und Tod. Eine Erfahrung, die ihm bis heute den Schlaf raubt.

So war die letzte Woche bei Plus: Tentakelwesen bei Baldur's Gate 3, Crunch und Kontroversen

