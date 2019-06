Lange haben wir gewartet und endlich wurde Baldur's Gate 3 angekündigt. Larian Studios, die Entwickler des preisgekrönten Divinity: Original Sin 2 arbeiten zur Zeit an dem RPG aus dem Dungeons-&-Dragons-Universum. Diese Woche bekommt ihr bei Plus eine Preview mit exklusiven Entwickler-Interviews.

Kurz vor und während der E3 wollen Entwickler mit ihren Spielen überzeugen. Alles muss stimmen. Und damit steigt der Druck. Häufig kommt es dabei auch zu Überstunden und Dauerstress in den Unternehmen. Wie steht es um »Crunch« und Mehrarbeit in deutschen Spiele-Studios?

Um in der Masse der angekündigten Spiele aufzufallen, müssen sich Spieleentwickler etwas Besonderes überlegen. Häufig wird dabei auf Kontroversen gesetzt - denn darüber wird geredet. Doch wie weit dürfen Spiele gehen? Und wann ist es zu viel?

Neben unserem regulären Angebot, erwarten euch diese und nächste Woche bei GameStar Plus viele E3-Specials: die größten Titelstorys, täglilche Podcasts und jede Menge Highlights. Seid dabei!

Jetzt Plus beitreten

Preview zu Baldur's Gate 3 mit exklusiven Interviews

Die Macher des besten Party-Rollenspiels der letzten zehn Jahre entwickeln den Nachfolger zu einem der größten RPG-Meilensteine überhaupt: GameStar sprach mit Larian Studios und den Schöpfern von Dungeons & Dragons über die Rückkehr von Baldur's Gate. Und erfuhr: Euch erwartet Großes! Bei GameStar Plus erwarten euch exklusive Interviews zur RPG-Fortsetzung.

Preview lesen

Cyberpunk 2077: Stellt Fragen an die Entwickler!

Diskussionsbedarf gibt's jede Menge, schließlich haben die Witcher-Entwickler im vorigen Jahr lediglich eine einzige Gameplay-Demo ihres neuen Cyberpunk-Rollenspiels präsentiert, die vieles, aber längst noch nicht alles erklärt hat. Auf der E3 2019 werden wir deshalb CD Projekt über Cyberpunk 2077 ausfragen. Schreibt uns, was euch am meisten interessiert.

Stellt eure Fragen

Unsere ersten Spiele: Simpsons-Fische?

Am Anfang waren die Siedler, die Formel 1 oder Fritzi Fisch. Diese Spiele entfachten in Michael Obermeier, Maurice Weber und Marylin Marx die Begeisterung für unser Lieblingsmedium. Begleitet unsere Redakteure auf eine nostalgische Reise in die Vergangenheit, wenn sie von ihren ersten Missetaten, Römerdörfern und Erzfeind Don Krakone erzählen.

GameStar TV ansehen

Wie geht »Crunch« auf Deutsch?

Immer wieder gibt es Berichte über schlechte Arbeitsbedingungen in der Spieleindustrie. Dabei geht es meistens nur um die Situation in den USA. Wie steht es aber um Crunch, Überstunden und Arbeitnehmerrechte in deutschen Studios? Und wieso kommt es so häufig zu Stress und großem Leistungsdruck? Unser Autor Daniel Ziegener hat bei Angestellten und Arbeitgebern nachgefragt.

Report lesen

Was ist eigentlich Qualität bei Spielen?

Legendär gut - legendär schlecht. Wir haben eine ziemlich genaue Vorstellung davon, welche Spiele wirklich gut und welche wirklich schlecht sind. Aber woran machen wir das eigentlich fest? Was macht ein gutes Spiel aus? Was ein schlechtes? Und was ist eigentlich mit alle den mittelmäßigen dazwischen? Unsere Autorin Nora Beyer fragt bei den Entwicklern nach.

Report lesen

Kontroversen - Wie weit dürfen Spiele gehen?

In Spielen geht's nicht immer nur um Spaß. Viele wagen sich an grenzwertige Themen. Mal will man damit etwas aussagen. Mal provozieren. Auch Call of Dury: Modern Warfare wird heikle Themen aufgreifen. Michael Graf, Dimitry Halley und Peter Bathge diskutieren deshalb im Podcast über gute, problematische und geschmackose Kontroverse in unserem Lieblingsmedium.

Podcast hören

Wie Social Media die Gamingbranche verändert

Immer mehr Publisher setzen bei der Vermarktung ihrer Spiele auf sogenannte Influencer. Doch um bei den Zuschauern gut anzukommen, muss ein Spiel bestimmte Kriterien erfüllen. In dieser Folge sprechen die Jungs von DevPlay über die Macht der Social Media, wie sie die Spielebranche verändern, und warum immer mehr Entwickler und Publisher auf neue Trends aufspringen.

DevPlay ansehen

Das gab's letzte Woche bei Plus: Wie knackt man Schlösser, Google und das Erfolgsgeheimnis?

GameStar Plus holen

Noch kein GameStar Plus? Jetzt einsteigen und die GameStar-Redaktion beim Gaming-Journalismus unterstützen und nebenbei komplett werbefrei auf GameStar und GamePro surfen.

Jetzt Mitglied werden