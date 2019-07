Penzhorns Diablo 4, Dark Sonic und Modding - Die Woche bei Plus

Penzhorn Productions in Zusammenarbeit mit GameStar Plus präsentiert: Diablo 4 - so muss es werden und nicht anders. Wie würde Diablo 4 aussehen, wenn unser Kolumnist Sascha Penzhorn die Kontrolle darüber hätte? Genau das verrät er uns diese Woche in einem Special-Video. Mit Windows Movie Maker und Paint bewaffnet, weiht er uns in seine sehnlichsten Wünsche ein und stellt dabei ganz nebenbei seine künstlerische Begabung unter Beweis. Erfahrt, was sich Sascha für Story, Grafik, Musik und Charakterentwicklung von Blizzard erhofft.

Viele kennen Sonic the Hedgehog als den kinderfreundlichen Super-Igel. Gemeinsam mit seinen Freunden kämpft er seit nun schon fast drei Jahrezehnten gegen das Böse und flitzte sich damit schnell in die Herzen seiner treuen Fans. Unser Plus-Report offenbart allerdings eine unerwartet düstere Seite von Segas knuffigem Maskottchen. Erfahrt, was es mit dem vermeintlich verfluchten Spiel sonic.exe auf sich hat.

Modding ist unter Spielern ein weit verbreitetes Hobby. Spiele-Bugs werden entfernt, Grafiken aufpoliert und zusätzliche Inhalte halten Spiele sogar über Jahre hinweg am Leben. Doch nicht alle Publisher sind begeistert von diesen Kreationen. So verbieten beispielsweise viele Multiplayer-Service-Games Fan-Modifikationen, denn da sollen für alle Spieler die gleichen Regeln gelten. Hat Modding in Anbetracht der aktuellen Spiele-Trends dann überhaupt noch eine Zukunft?

Diablo 4 - A Penzhorn Production

Eigentlich ist unser Kolumnist Sascha Penzhorn ein umgänglicher Kerl. Aber wenn es um Diablo 4 geht, hört der Spaß für ihn auf. In diesem von ihm selbst hochprofessionell via Windows Movie Maker geschnittenen und mit Microsoft Paint bebilderten Video dröselt Sascha auf, was er ganz persönlich von Diablo 4 erwartet. Nein, das ist kein Witz. Movie Maker und Paint.

Die düstere Seite von Sonic the Hedgehog

Blau, agil, eine Legende. Segas Super-Igel Sonic hat sich seit seinem ersten Auftritt 1991 längst den wohlverdienten Platz im Olymp der legendärsten Spielecharaktere unserer Zeit gesichert. Düstere Seiten hat der fluffige Held nicht. Oder doch? Im Urban-Legends-Report begibt sich GameStar Plus auf die Spur des Teufels. Was hat es mit dem vermeintlich verfluchten Spiel sonic.exe auf sich?

Ist Modding tot oder wichtiger denn je?

Eigentlich dürfte es keine Mods mehr geben, zumindest nicht für AAA-Spiele. Denn der Trend geht aktuell zum langlebigen Multiplayer-Service-Game, und gerade in einem Mehrspieler-Titel sollen doch für alle Spieler dieselben Regeln gelten. Gehört Modding also der Vergangenheit an, oder haben Fan-Modifikationen noch Zukunft? Darüber diskutieren Micha und Holger in dieser Ausgabe von GameStar TV.

Spiele mit Ecken und Kanten

Darf ein Spiel schwer sein oder frech, um sich von der Konkurrenz abzusetzen? Warum ist Piranha Bytes für Spiele mit Ecken und Kanten wie Gothic bekannt? Die Jungs von DevPlay sprechen in dieser Folge über Anpassungen an den Massengeschmack, den Fokus auf bestimmte Kern-Features und was ein zu kleines Budget für die Existenz von Ecken und Kanten in Videospielen bedeutet.

Russlands Jagd nach dem Superhit

Russlands Spielebranche ist zwischen Profitmaximierung und künstlerischen Visionen zerrissen. Die Indie-Entwickler des Landes wollen mit einem Superhit alles zum Besseren wenden - aber der muss erst mal gelingen. Für GameStar Plus sprach unser Autor Dom Schott mit Studios aus Russland, die auf der Suche nach dem großen Hit sind.

Netrunner - das offizielle Cyberpunk-Kartenspiel

Netrunner gilt unter seinen Fans als eines der besten Kartenspiele aller Zeiten. Trotzdem hat das Spiel über den ungleichen Kampf zwischen Hackern und Konzernen eine Geschichte mit vielen Höhen und Tiefen hinter sich. Feiert Netrunner als Gwent-Ersatz in Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red seine große Rückkehr?

Unsere ersten Spiele: Hexen, Rayman und Piraten

Ein Blick in die Vergangenheit lohnt sich immer wieder. Vor allem wenn man sich dabei an das eine Spiel erinnert, mit dem damals alles angefangen hat. In Teil 5 unserer Reihe erzählen drei weitere Kollegen von ihren ersten Spielen. Bei Natalie, Jakob und Fabiano wurde die Leidenschaft zu Computerspielen von ganz unterschiedlichen Titeln geweckt.

Highlander - Hätte es doch nur keinen gegeben!

Es kann nur einen geben, wenn in den Achtzigern eine Filmlizenz gründlich zugerichtet werden soll. Im Highlander-Film schlagen sich Unsterbliche die Köpfe ab, das Ocean-Begleitspiel macht daraus ein beklopptes Schwertgefuchtel mit Rechtschreibfehlern. Für unsere Reihe Legendär schlecht quält sich Plus-Autor Heinrich Lenhardt durch die wohl unspektakulärsten Pixel-Kämpfe.

Die letzte Woche bei Plus: Preview zu Transport Fever 2 und Erinnerungen an Alpha Centauri und TIE Fighter

