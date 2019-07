Gute Nachrichten für Eisenbahnfreunde: Die Transportsimulation Transport Fever 2 - Nachfolger von Train Fever und Transport Fever - soll noch Ende dieses Jahres erscheinen. Als einzige Redaktion durften wir die Entwickler Urban Games vorab in der Schweiz besuchen und mit ihnen über das Spiel sprechen. Nur bei GameStar Plus bekommt ihr eine exklusive Preview mit allen wichtigen Details zum neuen Serienteil.

20 Jahre sind seit der Veröffentlichung von Alpha Centauri vergangen. Diese Woche blicken wir bei Plus zusammen mit dem Lead Designer Brian Reynolds auf das Kultspiel zurück. Wie entstand die Zukunft von Civilization? Uns verrät er auch, welches Genre er sich für das Rundenstrategie-Spiel eigentlich gewünscht hätte.

Das 1994 erschienene Star Wars: TIE Fighter steht auf einer Stufe mit Spielen wie Elite oder Wing Commander. Zum 25. Jubiläum erinnern wir uns an Weltraumschlachten und die dunklen Mächte. Für GameStar Plus plaudert Co-Designer Ed Kilham aus dem Nähkästchen. Womit konnte das Spiel Fans in seinen Bann ziehen? Und was ist kurz vor Veröffentlichung alles schief gelaufen? Die Kopfnuss, die der Designer George Lucas verpasste, war dabei wohl noch das geringste Übel.

Transport Fever 2: Exklusive Preview

Transport Fever 2 ist jetzt schon der größte Sandkasten der Welt für Eisenbahnfreunde. GameStar Plus durfte als einzige Redaktion bereits vorab das Entwicklerstudio in der Schweiz besuchen und uns eine frühe Version der Mischung aus Wirtschaftssimulation und Aufbaustrategie ansehen. Nur hier lest ihr schon jetzt, welche Neuerungen Urban Games für den neuen Serienteil in petto hat.

Making of Alpha Centauri, der Zukunft von Civilization

Ende der Neunziger greifen die Civilization-Schöpfer nach den 4X-Sternen. Doch zum Verkaufserfolg reicht es nicht, über den Status als Kultspiel kommt die Science-Fiction-Strategie nie hinaus. 20 Jahre nach der Veröffentlichung von Alpha Centauri blicken wir mit Lead Designer Brian Reynolds auf das Kultspiel zurück. Was steckt hinter dem großen Erfolg der Zukunft von Civilization?

25 Jahre Star Wars: TIE Fighter - Das Vader unser

Wie es ein ganz besonderes Kapitel aus dem Lucas-Evangelium im Jahr 1994 geschafft hat, für Krieg-der-Sterne-Jünger zur göttlichen Offenbarung zu werden. Star Wars: TIE Fighter wird 25 Jahre alt - zum Jubiläum blickt unser Autor Harald Fränkel für GameStar Plus zurück auf Raumschiffschlachten für die dunkle Seite der Macht.

Spielefirmen auf Kuschelkurs

Die Beziehung zwischen Publishern und Spiele-Fans hat sich geändert: Spätestens seit der E3 2019 umgarnen Ubisoft, Bethesda & Co. ihre Kunden mit besonderen Angeboten - aber wieso eigentlich? Bei GameStar TV analysieren Michael Graf und Peter Bathge aus der Plus-Redaktion den neuen Trend und verraten, was dahintersteckt.

Der Frost-Cast: Spiele, die euch abkühlen

Wenn in der unerbittlichen Sommersonne die Grafikkarten schmelzen, gibt es nur eine Hoffnung auf Abkühlung: den GameStar-Podcast! In dieser Folge diskutieren Maurice und Micha so gar nicht hitzig über alles, was kalt ist in Spielen: Gletscher, Frostmagie, Winterlevels und den schönsten Schnee der Spielegeschichte. Aber warum schicken uns Entwickler so häufig in Wintersettings?

Warum JRPGs & Co. so populär sind wie nie

Obwohl sich japanische Spiele auf dem internationalen Markt lange Zeit nicht behaupten konnten, begann vor einigen Jahren ein Trend, der immer mehr Titel japanischer Entwickler in den Westen brachte - mit Erfolg. Doch welche Faktoren begünstigten dieses Aufleben und was könnte das für die Zukunft von Studios und Spieler bedeuten?

»Wer Sims-Addons kauft, hat die Kontrolle verloren«

Jeden Monat blicken die Redakteure der GameStar in dieser Videoreihe zurück auf die Top-Spiele vor 10 Jahren. Also die Spiele, die das Team vor genau 10 Jahren getestet hat. In diesem Video geht es deshalb um die Spiele der GameStar 07/2009. Vor der Kamera sind diesmal mit dabei: Petra Schmitz, Michael Graf, Heiko Klinge und Peter Bathge.

Was macht ein Spiel schön?

Schönheit in Spielen? Ist das nicht absolut subjektiv? Ist sie möglicherweise der Inbegriff von Subjektivität, lässt sich nicht sachlich verhandeln? Was ist Schönheit und wie definiert man schöne Spiele? Sorgt die Interaktivität unseres Lieblingshobbys dafür, dass wir schöne Momente abseits reiner Ästhetik erleben können? Das Essay eines Designers, der sich beruflich mit Schönheit beschäftigt.

»Warum gibt es nicht mehr Werbung in Spielen?«

Warum sehen wir nicht noch viel mehr echte Werbung in Spielen? Wie stehen deutsche Entwickler zu Ingame-Werbung und bezahltem Product Placement in Spielen? Und wie entwirft man fiktive Werbung für Spiele, um ihre Umgebungen glaubwürdiger zu machen? Diese Fragen beantworten die Jungs von DevPlay in dieser Folge.

Saufen, Fluchen und Splatten auf dem N64

In der Videoserie Hall of Fame stellen wir Spiele-Klassiker für PC und Konsolen vor und erklären, warum sie für uns zu den besten Spielen aller Zeiten gehören und sich einen Platz in der Ruhmeshalle verdient haben. In dieser Folge geht es um Conker's Bad Fur Day, ein Spiel, das trotz niedlicher Tierfiguren so gar nicht zu Nintendos Saubermann-Image passt.

Das gab es letzte Woche bei Plus: Erstes Mal Gothic mit Penzhorn und Cyberpunk 2077 mit Til Schweiger

