Viele Fans sind enttäuscht: Schon wieder ist ein Tag ohne die Ankündigung von Half-Life 3 vergangen. Würde das Wunder - rein hypothetisch - jedoch eintreten, könnte die Fortsetzung der allseits beliebten Serie überhaupt noch erfolgreich werden? Oder liegen die Erwartungen an das Spiel bereits zu hoch?

Wie konnte das nur passieren? Ein junger Belgier verführte Petra zu Guild Wars 2 - eine Liebe, die bis heute anhält. Diese Woche erzählt sie bei Plus, was das MMO für sie so besonders macht und warum sie es sogar Online-Shootern wie Counter-Strike vorzieht.

Die E3 ist zwar vorbei, wir haben allerdings noch einiges an Material zu verarbeiten. Diese Woche haben wir beispielsweise Interviews mit Clint Hocking, dem Creative Director von Watch Dogs Legion, und Jacob Minkoff, dem Designer der Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare. Außerdem könnt ihr Peters Previews zu Baldur's Gate 3 und Dying Light 2 lesen.

Jetzt Plus beitreten

Half-Life 3 kann nur scheitern

Seit vielen Jahren schon warten Fans auf ein Lebenszeichen von Half-Life 3. Doch kann das Spiel überhaupt so gut werden wie alle sich erhoffen? Um dieser Frage fundiert nachgehen zu können hat Niclas Rachow mal wieder die Gaming-Lupe ausgepackt. Damit wirft er einen ganz genauen Blick auf das erste Half-Life, dessen Fortsetzungen und was die Mitbewerber am Markt damals zu bieten hatten.

Video ansehen

Petra und die Liebe zu Guild Wars 2

Guild Wars 2 ist fast sieben Jahre alt, und Petra Schmitz spielt es bis heute. Für diese Folge von GameStar TV holen wir sie wieder vor die Kamera und lassen sie von ihrem Spiele-Evergreen erzählen. Warum zieht sie das MMO inzwischen sogar Online-Shootern wie Counter-Strike und sogar Quake Live vor. Und was hat das ganze eigentlich mit einem jungen Belgier auf Youtube zu tun?

GameStar TV ansehen

Was Baldur's Gate 3 anders macht als die Vorgänger

Auf der E3 ließ sich Larian-Chef Swen Vincke von unserem Plus-Redakteur Peter Bathge neue Details zu Baldur's Gate 3 entlocken. Werden die Kämpfe rundenbasiert oder in Echtzeit ablaufen? Wer sind die Hauptbösewichte der Story? Ein Gespräch über 100-Stunden-Umfänge in Rollenspielen, das Geheimnis der Gedankenschinder sowie die Klassen und Rassen von Dungeons & Dragons.

Preview lesen

Modern Warfare: Schockeffekte als Marketing?

Singleplayer-Designer Jacob Minkoff möchte in unserem Interview unbedingt erklären, wie er uns seine Kollegen vom Kampagnen-Team ticken und was hinter ihrer Story- und Gameplay-Philosophie steckt. Den Vorwurf, das neue Modern Warfare enthalte nur Schockszenen um des Marketings Willen, will Minkoff nämlich nicht auf sich sitzen lassen.

Video-Interview ansehen

Mit Xbox Game Pass in die Herzen der Spieler

Age of Empires 4, neuer Flight Simulator, Steam-Release, Abkehr von UWP im Microsoft Store - und jetzt auch noch ein kundenfreundliches Abomodell für neue Spiele. Wie ernst ist dem Xbox-Konzern der Kuschelkurs mit PC-Spielern? Im Gespräch mit den Entscheidungsträgern bei Microsoft wollten wir wissen: Wie viel Service dürfen PC-Spieler wirklich von den Erfindern der Xbox erwarten?

Report lesen

Wie Ubisoft aus Algorithmen Helden macht

Watch Dogs Legion hat keinen Helden mehr - wie soll das funktionieren? Und wer kommt aus sowas? Letzteres können wir beantworten: Clint Hocking, der Creative Director von Watch Dogs Legion, der unser Verständnis von Open World revolutionieren möchte. In einem Interview erklärt er uns, wie die Figuren prozedural von einem Algorithmus erstellt und ins Spiel geplanzt werden.

Video-Interview ansehen

Dying Light 2 ist ein Mittelalterspiel mit Zombies

Auf der E3 2019 bekamen wir hinter verschlossenen Türen eine erste Gameplay-Demo live vorgespielt, bei GameStar Plus lest ihr alle neuen Infos zu Parkour, Story-Entscheidungen, Fahrzeugen und Koop-Modus des ambitionierten Zombie-Spiels aus Polen. Und so viel dürfen wir schon mal verraten: Dying Light 2 gehört zu den besten Spielen der Messe.

Preview lesen

»Social Media macht die E3 wieder relevant«

Was bringen Messen wie die E3 im Zeitalter von Social Media überhaupt noch? Sind Messen für Entwickler und Publisher noch genauso wichtig wie früher? Oder verlieren sie mit dem Aufstieg von YouTube, Twitch & Co. immer weiter an Bedeutung? In welchen Aspekten Messen wie die Gamescom nicht ersetzbar sind, erklären die Jungs von DevPlay in dieser Folge.

DevPlay ansehen

Die E3 2019 im Test - Welche Wertung für die Messe?

Die E3 2019 ist vorbei. In der letzten Folge des E3-Specials streifen Dimitry Halley, Maurice Weber und Michael Graf ihre schwarzen Roben über, greifen nach dem Hammer und nehmen Platz hinter der Podcast-Richterbank, um das ultimative Urteil zu sprechen: War es doch nur das müde Luftholen vor der nächsten Konsolengeneration?

Podcast-Special anhören

Schluss mit der E3-Verklärung! #keineahnung

Wir frickeln, wir warten, wir leiden, wir wachen um 2:30 auf, um uns E3-Press-Events reinzuziehen – und dann verklären wir das rückwirkend auch noch zu entbehrungsreichen Großtaten. Doch muss man sich wirklich mitten in der Nacht vom Wecker aus dem Schlaf reißen lassen, um mitreden zu können? Gastkolumnist Christian Schiffer findet: Damit muss jetzt mal Schluss sein!

Kolumne lesen

Das gab es letzte Woche bei Plus: Userfragen zu Cyberpunk 2077, Leaks vor der E3 und die Golden Hour

GameStar Plus holen

Noch kein GameStar Plus? Jetzt einsteigen und die GameStar-Redaktion beim Gaming-Journalismus unterstützen und nebenbei komplett werbefrei auf GameStar und GamePro surfen.

Jetzt Mitglied werden