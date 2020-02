Am 13. Februar 2020 hat das Action-RPG Wolcen: Lords of Mayhem den Early Access verlassen. Nachdem unser Test dem Spiel eine dicke Abwertung von 15 Punkten verpasste, begründete die deutsche PR-Agentur dies damit, dass die getestete Version »noch nicht fertig sei« und die richtige Release-Version »deutlich ausgereifter« sein würde.

Wir haben unsere Community zu ihren ersten Wolcen-Erfahrungen befragt und ihre Ersteindrücke in einem eigenen Artikel zusammengefasst.

Während Action-RPG-Experte Sascha Penzhorn Wolcen noch ausführlich für euch testet, schauen wir uns an, von welchen Bugs die Community auf Steam und Reddit momentan berichtet.

Diese Probleme stecken noch in der Release-Version

Das größte Problem: Zum Launch von Wolcen gab es große Serverprobleme - nicht überraschend, schließlich waren zeitweise über 62.000 Spieler gleichzeitig online, was für die Server der Indie-Entwickler einfach zu viel gewesen sein dürfte. Laut den Entwicklern werden aber aktuell neue Server-Kapazitäten zur Verfügung gestellt.

Das zweitgrößte Problem: Charaktere können aktuell ihren Fortschritt verlieren. Wer Pech hat, landet nach einem Absturz wieder im Tutorial und muss alle absolvierten Quests wiederholen, Level-Aufstiege und Ausrüstung bleiben aber erhalten. Die Belohnungen für die Quests gibt es aber trotzdem - so kann es sein, dass manche Charaktere dann am Ende mehr Skill-Punkte zur Verfügung stehen, als sie eigentlich haben sollten.



Laut den Entwicklern ist auch dieses Problem bereits bekannt, ein Hotfix soll in kürze veröffentlicht werden. Ob betroffene Charaktere ihre zusätzlichen Fähigkeitspunkte behalten dürfen, ist aktuell noch nicht klar.

In anderen Fällen kann es sogar dazu kommen, dass euer Charakter vollständig verloren geht, wie ein YouTube-Video zeigt:

Weitere Bugs: Abstürze und Game-Breaker

Wir haben für euch eine Liste mit weiteren Bugs zusammengestellt, von denen Spieler auf Steam und Reddit vermehrt berichten. Wir haben diese nach Schweregrade für euch sortiert: