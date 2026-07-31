Obwohl eine Staffel 2 offiziell bestätigt war: Marvel sägt eine seiner besten TV-Serien überraschend ab

Tja, Wonder Man bekommt jetzt doch keine Staffel 2. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Am 23. März 2026 verkündete Marvel noch voller Stolz: Simon Williams und Trevor Slattery werden für Staffel 2 zurückkehren [...]. Doch nach vier Monaten stellt sich jetzt heraus: Nö, daraus wird nichts.

Einem Bericht von Variety zufolge hat Marvel trotz der ursprünglichen Ankündigung nun doch den Stecker gezogen: Wonder Man bekommt keine zweite Season und gilt damit als eingestellt.

Auf Instagram hat Co-Showrunner Andrew Guest diese Nachricht mittlerweile bestätigt und sich wie folgt dazu geäußert:

Marvel hat Wonder Man abgesetzt. Ich bin so stolz auf die Serie, die wir geschaffen haben. Und ich bin so dankbar, dass ich mit [Destin Daniel Cretton], [Yahya Abdul-Mateen II] und Sir Ben Kingsley zusammenarbeiten durfte.“ [Ich] möchte mich bei allen Zuschauern und allen Kritikern bedanken, die uns unterstützt haben.

Erst verlängert, dann doch eingestellt

Diese Entwicklung kommt definitiv überraschend. Immerhin ist Wonder Man ein echter Kritiker- und Publikumsliebling und wird als einer der besten TV-Serien des Marvel Cinematic Universe betrachtet: Auf Rotten Tomatoes steht Wonder Man etwa bei 91 beziehungsweise 87 Prozent, bei IMDb bei 7,4 von zehn Punkten.

2:21 Eine Marvel-Serie ohne Superhelden? Wonder Man nimmt mit einer Prise Meta-Humor das gesamte MCU auf die Schippe

Autoplay

Fairerweise gingen die Einschaltquoten bei Wonder Woman nicht komplett durch die Decke. Im direkten Vergleich zu anderen MCU-Projekten kommt die Geschichte von Simon Williams aber wesentlich unaufwendiger und somit kostengünstiger daher. Für seine Performance wurde Hauptdarsteller Yahya Abdul-Mateen II sogar bei den diesjährigen Emmys nominiert.

So ist das Leben

Auf Instagram postete der 40 Jahre alte Schauspieler dazu:

So ist das Leben, oder? Alles wird sich schon einrenken. Ich möchte mich bei allen bedanken, die die Sendung GESCHAUT, GENOSSEN und auf die eine oder andere Weise mitgeteilt haben, dass sie ihnen gefallen hat. Die Sendung hat funktioniert. Und das gefällt mir daran am besten. [...] Ich bin froh, dass wir Teil von etwas Coolem sein durften. Danke fürs Zuschauen … Und ähm … Wir sehen uns bei den EMMYS.

Was genau hinter Marvels Entscheidung steckt, Wonder Man abzusägen, ist nicht bekannt. Mit Destin Daniel Cretton (Shang-Chi) hat gerade einer der Co-Schöpfer der Serie ein ziemlich erfolgreiches und hochgelobtes Projekt in die Kinos gebracht: Spider-Man: Brand New Day.

Cretton plant aktuell, dem Kult-Anime Naruto eine Realverfilmung zu spendieren und soll sich außerdem weiteren Spider-Man-Abenteuern widmen. Damit dürfte der Regisseur in den nächsten Jahren gut ausgelastet sein. Doch das wäre theoretisch seinem Team nicht im Weg gestanden, die Serie auch ohne ihn fortzusetzen.

Laut dem Bericht von Variety wurde aber nie ein Writer’s Room für die angekündigte zweite Staffel eröffnet. Stattdessen bekamen die Beteiligten grünes Licht, sich anderen Projekten zu widmen.

Übrigens besteht laut einer Quelle seitens Variety die Möglichkeit, dass wir Wonder Man und andere Charaktere der TV-Serie irgendwann in anderen Marvel-Serien wiedersehen. Ob und was genau dabei rumkommt, bleibt allerdings abzuwarten.

Nach dem Release von Spider-Man: Brand New Day steht jetzt erstmal Avengers: Doomsday für den 16. Dezember 2026 in den Startlöchern.