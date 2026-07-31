Exklusiver Content & monatliche Vollversionen

Exklusiver Content & monatliche Vollversionen

Survival & Shooter mit riesiger Open World: Am Wochenende solltet ihr viel Zeit für die kostenlosen Spiele auf Steam mitbringen

Auch dieses Wochenende könnt ihr wieder über Steam zocken, ohne einen Cent auszugeben. Wir stellen die vier Gratis-Titel vor.

Profilbild von Elena Schulz
Elena Schulz
31.07.2026 | 11:34 Uhr | ca. 2 Minuten Lesezeit
GameStar bei Google bevorzugen

Auf Steam gibt es gleich zwei Open World Games und ein Kampfsportspiel übers Wochenende kostenlos. Auf Steam gibt es gleich zwei Open World Games und ein Kampfsportspiel übers Wochenende kostenlos.

Das Wochenende ist da und damit für die meisten wohl auch viel freie Zeit, die man mit Spielen füllen könnte. Aber was soll man nur zocken? Kommt euch eure Steam-Bibliothek gähnend leer vor, könnten die Gratis-Spiele am Wochenende helfen.

Aktuell sind nämlich vier Spiele über Steam kostenlos verfügbar, die ihr ausgiebig anspielen dürft. Konkret sind sie alle vom 30. Juli um 19 Uhr, bis zum 3. August um 19 Uhr verfügbar. Bedenkt, dass ihr die Titel diesmal nur in diesem Zeitraum testen könnt und sie nicht permanent in eurer Bibliothek bleiben.

Kostenlos auf Steam: WWE 2K26

Video starten 1:54 Dass WWE 2K26 gerne auch ein MMO wäre, zeigt das Sportspiel mit seinem überarbeiteten The-Island-Modus

  • Genre: Sport-Simulation
  • Release: März 2026
  • Kostenlos spielen bis: 3. August, 19:00 Uhr
Zum kostenlosen Spiel

Dass ihr gerade WWE 2K26 gratis ausprobieren dürft, ist eine gute Sache. Denn das Spiel erntete auf Steam (und auch bei uns) viel Kritik für seine aggressive Battle-Pass- und Preis-Politik. Viel davon wurde bereits behoben, aber so richtig zufrieden sind die Spieler immer noch nicht. Blendet man das alles aus, überzeugt die Wrestling-Simulation aber durch schicke Grafik und spaßige Kampfsportaction. Seid ihr neugierig geworden und wollt keinen Cent ausgeben, könnt ihr ja mal reinschauen.

In WWE 2K26 sind echte Wrestling-Stars wie The Rock, Triple H, John Cena oder Rhea Ripley spielbar (insgesamt umfasst der Roster über 400 Kämpfer und Kämpferinnen). Ihr könnt dabei die reale Match-Historie nachspielen, euch an unterschiedlichen Modi wie I Quit, Inferno oder Dumpster versuchen oder euch im Sandbox-Modus frei austoben. Seid ihr immer noch unschlüssig, beleuchtet Kollege Fabianos Kolumne die Reihe für euch aus der Sicht eines Wrestling-Anfängers.

Weitere kostenlose Spiele

  • Reaper Actual: Der Open-World-Shooter bringt ein spannendes Konzept mit - hunderte Spieler liefern sich hier Schussgefechte in einer persistenten Online-Welt, in der es auch NPC-Fraktionen gibt. Die Wetteifern gemeinsam mit den Spielern nach dem PvPvE-Prinzip um die Kontrolle über die vom Krieg gebeutelte Insel Marova. Ihr levelt euren Reaper, beschützt eure Basis und schließt Missionen ab, um neue Ausrüstung freizuschalten.
    • Kostenlos spielen bis: 3. August, 19 Uhr auf Steam

Video starten 4:32 Neuer Militär-Taktik-Shooter spielt in einer gigantischen Open World, in der die Runde niemals endet

  • Tower Dominion: Im Roguelike-Tower-Defense-Spiel verteidigt ihr eure Basis gegen einfallende Alienhorden. Dabei gestaltet ihr nicht nur das Terrain zu eurem Vorteil, sondern wählt auch zwischen verschiedenen Helden und Türmen, um die ultimative Verteidigung zu entwickeln.
    • Kostenlos spielen bis: 3. August, 19 Uhr auf Steam
  • Necesse: Allein oder im Koop erkundet ihr in diesem Survival-Crafting-Spiel eine prozedural generierte Open World. Ihr errichtet eine Siedlung, erforscht Dungeons, baut Ressourcen ab, stellt eure eigene Ausrüstung her oder rekrutiert Verbündete.
    • Kostenlos spielen bis: 3. August, 19 Uhr auf Steam
Mehr Spiele entdecken
Neu bei Steam: Aufbau-Fans bekommen diese Woche Piraten, Produktionsketten und eine eigene Flotte
von Dennis Zirkler
Neu bei Steam: Aufbau-Fans bekommen diese Woche Piraten, Produktionsketten und eine eigene Flotte
Dieser Steam-Tipp aus Deutschland fesselt mich den ganzen Abend an den Bildschirm ... und verpasst mir einen seltsamen Fußpilz?! | GameStar nach Feierabend
von Natalie Schermann
Dieser Steam-Tipp aus Deutschland fesselt mich den ganzen Abend an den Bildschirm ... und verpasst mir einen seltsamen Fußpilz?! | GameStar nach Feierabend
Im Steam Sale sind 6 Spiele so günstig wie noch nie – eines davon habt ihr bei GameStar ausgezeichnet
von Stephanie Schlottag
Im Steam Sale sind 6 Spiele so günstig wie noch nie – eines davon habt ihr bei GameStar ausgezeichnet

Habt ihr etwas für euch gefunden, oder ist dieses Wochenende nichts dabei? Wenn ihr leer ausgeht, dann keine Bange: Wir haben noch mehr Empfehlungen und Tipps für euch oben im Kasten. Mit Corsair Cove ist diese Woche auf Steam ein echtes Aufbau-Highlight erschienen und Kollegin Natalie stellt euch mal wieder einen echten Grusel-Geheimtipp vor.

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GameStar
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Valve Steam

Valve Steam

Kategorie: Tools

Preisvergleich
Alles zum Produkt
Preisvergleich
Alles zum Produkt
Zum Thema

vor 2 Tagen

Über einen der größten Steam-Hits 2026 nahmen Hacker die PCs nichtsahnender Spielern ein

vor 3 Tagen

Steam Sales 2026 & 2027: Wann kommt der nächste Sale? Alle Termine im Überblick

vor 4 Tagen

Neu bei Steam: Aufbau-Fans bekommen diese Woche Piraten, Produktionsketten und eine eigene Flotte

vor 5 Tagen

Wenn für einen Entwickler alles nach Plan verlaufen wäre, hätte es einen der größten Steam-Hits überhaupt nie gegeben

vor 6 Tagen

Keine Regeln, keine Ziele: Ungewöhnliche Simulation erreicht bei Steam 93 Prozent positive Reviews [Best of GameStar]
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Mann verbringt unschuldig über ein Jahr im Knast - und alles nur, weil die Polizei seinen Skyrim-Usernamen falsch abtippte

vor 6 Minuten

Mann verbringt unschuldig über ein Jahr im Knast - und alles nur, weil die Polizei seinen Skyrim-Usernamen falsch abtippte
Obwohl eine Staffel 2 offiziell bestätigt war: Marvel sägt eine seiner besten TV-Serien überraschend ab

vor 26 Minuten

Obwohl eine Staffel 2 offiziell bestätigt war: Marvel sägt eine seiner besten TV-Serien überraschend ab
Euer Samsung-Handy wird schnell heiß und der Akku geht schnell leer? Ihr seid nicht allein   1

vor 4 Stunden

Euer Samsung-Handy wird schnell heiß und der Akku geht schnell leer? Ihr seid nicht allein
»14 Stunden Arbeit pro Tag« - Fans investieren zehntausende Stunden, um die riesige Map von GTA 6 noch vor Rockstar Games zu enthüllen   4     4

vor 5 Stunden

»14 Stunden Arbeit pro Tag« - Fans investieren zehntausende Stunden, um die riesige Map von GTA 6 noch vor Rockstar Games zu enthüllen
mehr anzeigen