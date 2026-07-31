Survival & Shooter mit riesiger Open World: Am Wochenende solltet ihr viel Zeit für die kostenlosen Spiele auf Steam mitbringen

Auf Steam gibt es gleich zwei Open World Games und ein Kampfsportspiel übers Wochenende kostenlos.

Das Wochenende ist da und damit für die meisten wohl auch viel freie Zeit, die man mit Spielen füllen könnte. Aber was soll man nur zocken? Kommt euch eure Steam-Bibliothek gähnend leer vor, könnten die Gratis-Spiele am Wochenende helfen.

Aktuell sind nämlich vier Spiele über Steam kostenlos verfügbar, die ihr ausgiebig anspielen dürft. Konkret sind sie alle vom 30. Juli um 19 Uhr, bis zum 3. August um 19 Uhr verfügbar. Bedenkt, dass ihr die Titel diesmal nur in diesem Zeitraum testen könnt und sie nicht permanent in eurer Bibliothek bleiben.

Kostenlos auf Steam: WWE 2K26

1:54 Dass WWE 2K26 gerne auch ein MMO wäre, zeigt das Sportspiel mit seinem überarbeiteten The-Island-Modus

Autoplay

Genre : Sport-Simulation

: Sport-Simulation Release: März 2026

März 2026 Kostenlos spielen bis: 3. August, 19:00 Uhr Zum kostenlosen Spiel

Dass ihr gerade WWE 2K26 gratis ausprobieren dürft, ist eine gute Sache. Denn das Spiel erntete auf Steam (und auch bei uns) viel Kritik für seine aggressive Battle-Pass- und Preis-Politik. Viel davon wurde bereits behoben, aber so richtig zufrieden sind die Spieler immer noch nicht. Blendet man das alles aus, überzeugt die Wrestling-Simulation aber durch schicke Grafik und spaßige Kampfsportaction. Seid ihr neugierig geworden und wollt keinen Cent ausgeben, könnt ihr ja mal reinschauen.

In WWE 2K26 sind echte Wrestling-Stars wie The Rock, Triple H, John Cena oder Rhea Ripley spielbar (insgesamt umfasst der Roster über 400 Kämpfer und Kämpferinnen). Ihr könnt dabei die reale Match-Historie nachspielen, euch an unterschiedlichen Modi wie I Quit , Inferno oder Dumpster versuchen oder euch im Sandbox-Modus frei austoben. Seid ihr immer noch unschlüssig, beleuchtet Kollege Fabianos Kolumne die Reihe für euch aus der Sicht eines Wrestling-Anfängers.

Weitere kostenlose Spiele

Reaper Actual: Der Open-World-Shooter bringt ein spannendes Konzept mit - hunderte Spieler liefern sich hier Schussgefechte in einer persistenten Online-Welt, in der es auch NPC-Fraktionen gibt. Die Wetteifern gemeinsam mit den Spielern nach dem PvPvE-Prinzip um die Kontrolle über die vom Krieg gebeutelte Insel Marova. Ihr levelt euren Reaper, beschützt eure Basis und schließt Missionen ab, um neue Ausrüstung freizuschalten. Kostenlos spielen bis: 3. August, 19 Uhr auf Steam

Der Open-World-Shooter bringt ein spannendes Konzept mit - hunderte Spieler liefern sich hier Schussgefechte in einer persistenten Online-Welt, in der es auch NPC-Fraktionen gibt. Die Wetteifern gemeinsam mit den Spielern nach dem PvPvE-Prinzip um die Kontrolle über die vom Krieg gebeutelte Insel Marova. Ihr levelt euren Reaper, beschützt eure Basis und schließt Missionen ab, um neue Ausrüstung freizuschalten.

4:32 Neuer Militär-Taktik-Shooter spielt in einer gigantischen Open World, in der die Runde niemals endet

Tower Dominion : Im Roguelike-Tower-Defense-Spiel verteidigt ihr eure Basis gegen einfallende Alienhorden. Dabei gestaltet ihr nicht nur das Terrain zu eurem Vorteil, sondern wählt auch zwischen verschiedenen Helden und Türmen, um die ultimative Verteidigung zu entwickeln. Kostenlos spielen bis: 3. August, 19 Uhr auf Steam

: Im Roguelike-Tower-Defense-Spiel verteidigt ihr eure Basis gegen einfallende Alienhorden. Dabei gestaltet ihr nicht nur das Terrain zu eurem Vorteil, sondern wählt auch zwischen verschiedenen Helden und Türmen, um die ultimative Verteidigung zu entwickeln. Necesse: Allein oder im Koop erkundet ihr in diesem Survival-Crafting-Spiel eine prozedural generierte Open World. Ihr errichtet eine Siedlung, erforscht Dungeons, baut Ressourcen ab, stellt eure eigene Ausrüstung her oder rekrutiert Verbündete. Kostenlos spielen bis: 3. August, 19 Uhr auf Steam

Allein oder im Koop erkundet ihr in diesem Survival-Crafting-Spiel eine prozedural generierte Open World. Ihr errichtet eine Siedlung, erforscht Dungeons, baut Ressourcen ab, stellt eure eigene Ausrüstung her oder rekrutiert Verbündete.

Habt ihr etwas für euch gefunden, oder ist dieses Wochenende nichts dabei? Wenn ihr leer ausgeht, dann keine Bange: Wir haben noch mehr Empfehlungen und Tipps für euch oben im Kasten. Mit Corsair Cove ist diese Woche auf Steam ein echtes Aufbau-Highlight erschienen und Kollegin Natalie stellt euch mal wieder einen echten Grusel-Geheimtipp vor.