Der erste Film des Dreiteilers zur Buch-Serie Woodwalkers wird schon eher als gedacht auf den deutschen Kinoleinwänden erscheinen.

Mit ihrer fantasievollen Jugendroman-Reihe Woodwalkers macht die deutsche Autorin Katja Brandis seit 2016 dem Harry-Potter-Epos von J.K. Rowling mit bisherigen 2,8 Millionen verkauften Exemplaren Konkurrenz.

Jedes der drei Bücher soll nun einen eigenen Film bekommen. Auf den ersten Teil der Trilogie müsst ihr nicht mehr lange warten, der erscheint nämlich früher als gedacht. Schaut hier in den ersten Teaser-Trailer rein:

0:52 Woodwalkers: Der Trailer zum Kinofilm bereitet auf die neue Fantasy-Trilogie aus Deutschland vor

Darum geht es in Woodwalkers

Bei den Woodwalkern handelt es sich um sogenannte Gestaltwandler, die beliebig zwischen menschlicher und tierischer Form wechseln können.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Carag, der sich in einen Berglöwen verwandeln kann. Nachdem er früh die Wildnis und so auch seine leibliche Familie verlässt, wächst er in seiner Gestalt eines Jungen bei einer nicht-magischen Pflegefamilie in der menschlichen Zivilisation auf.

Die Schule Clearwater High wird schnell auf seine besonderen Kräfte aufmerksam und nimmt ihn als Schüler auf. In dem geheimen Internat für junge Woodwalker lernt er weitere Gestaltwandler kennen, unter anderem Holly und Brandon, die sich schnell mit ihm anfreunden.

Im weiteren Verlauf der Geschichte stellen sich Carag und seine Freunde den Gefahren gegenüber, die einem als Woodwalker begegnen.

Die Parallelen zu Harry Potter liegen auf der Hand: Drei junge Freunde erleben Abenteuer in einer magischen Schule. Trotz der offensichtlichen Ähnlichkeiten steckt in Woodwalker aber eine eigene kreative und originelle Story, die viele Leser bereits begeistern konnte.

Der Start der Woodwalkers-Trilogie wird nach vorne verlegt

Der erste Teil kommt nun einen Monat früher in die Kinos und startet statt am 21. November bereits am 24. Oktober 2024. Auch der Start der anderen zwei Teile wurde ordentlich vorgezogen: Woodwalkers 2 erscheint nicht mehr am 29. Januar 2026, sondern voraussichtlich am 23. Oktober 2025. Der dritte und letzte Teil soll dann am 1. Oktober 2026 folgen (zuvor: 28. Januar 2027).

Die Filmreihe wird von blue eyes Fiction in Kooperation mit STUDIOCANAL, Dor Film Wien und Filmvergnuegen Südtirol gedreht, Regie übernimmt Damian John Harper, der unter anderem für die RTL-Serie »Der König von Palma« bekannt ist.

Auch in der Besetzung tauchen bekannte Gesichter auf: Neben Emile Chérif, der die Hauptrolle Carag übernimmt, spielen Oliver Masucci (Dark) als auch Martina Gedeck (Das Leben der Anderen) und Hannah Herzsprung (Vier Minuten) mit.

Seid ihr schon mit der Woodwalkers-Reihe von Katja Brandis vertraut? Hat der Teaser bei euch Interesse wecken können? Was haltet ihr allgemein von Buch-Verfilmungen? Könnt ihr Beispiele teilen, die euch besonders gut gefallen haben oder die ihr lieber nicht gesehen hättet? Gibt es vielleicht auch Bücher oder Buchreihen, die ihr gerne als Filme umgesetzt sehen wollt? Schreibt uns eure Gedanken gerne in die Kommentare!