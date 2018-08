World of Tanks - Neue Panzer aus Polen kommen Ende August

Freunde von historischen Schlachten haben Grund zur Freude: World of Tanks bekommt mal wieder eine Ladung neuer Panzer! Und von World of Warships und World of Warplanes gibt es auch Neuigkeiten, aber eins nach dem anderen:

Wie wir auf der Gamescom in Köln erfahren haben, wird Entwickler Wargaming den polnischen Fans von World of Tanks ein gewaltiges Geschenk machen (Polen beherbergt laut den Entwicklern nämlich die weltweit zweitgrößte Fangemeinde des Free2Play-Panzerspiels). Höchste Zeit also, dass diese Anhängerschar mit korrekten Fahrzeugen aus ihrer Heimat ausgestattet wird.

Deshalb erscheint am 29.8. ein Update mit einem brandneuen polnischen Techtree bestehend aus zehn neuen historischen Panzermodellen. Darin sind die Tier-Stufen 1 bis 10 vertreten und entsprechend sowohl leichte, als auch mittlere und schwere Panzer zu finden. Außerdem mit dabei sind drei Premium-Panzer und zu guter Letzt führt der Patch 1.1 noch die neue Karte "Studzianki" ein.

World of Tanks mit neuer Nation Italien und Buffon als Werbeträger

Neues von World of Warplanes und Warships

Von den andere beiden großen Free2Play-Titeln von Wargaming haben wir auch einige gute Nachrichten:

World of Warplanes hat den Relaunch und den Übergang zur Versionsnummer 2.0 Ende 2017 bestensüberstanden und plant bald Sowjetische Bomber einzuführen.

Nachdem World of Tanks mit dem letzten Update die italienische Fußballlegende Gianluigi Buffon als virtuellen Panzerkommandanten eingeführt hat, erhält nun auch Warplanes einen prominenten Gast: Der Frontsänger von Iron Maiden, Bruce Dickinson, wird nicht nur mit einem eigenen Flieger im Spiel verewigt, sondern macht zurzeit auch mit einer Videoreihe auf dem offiziellen Youtube-Kanal von World of Warplanes Werbung für das Spiel.

Neuigkeiten zur PC-Version von World of Warships sollen erst nach der Gamescom veröffentlicht werden.

Konsolenspieler erwartet aber noch dieses Jahr der Release von World of Warship: Legends, der PS4- und Xbox-One-Variante des Schiffspiels. Wichtig ist aber: Bei Legends handelt es sich nicht um einen einfachen Port, sondern um ein eigenständige Neuentwicklung.

