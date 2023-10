Entwickler von World of Tanks finanziert mit DLC-Aktion medizinische Hilfe für die Ukraine

Wargaming möchte mit medizinischer Ausrüstung Menschen in der Ukraine helfen.

Das Leiden in der Ukraine geht ungebrochen weiter. Mit WargamingUnited will der gleichnamige Publisher bekannter Multiplayer-Spielereihen wie World of Tanks dabei helfen, dieses Leid mithilfe medizinischer Güter zu lindern und in letzter Instanz Leben bewahren. das dafür notwendige Geld wird nun mithilfe besonderer DLC-Pakete gesammelt.

Von wann bis wann läuft die Aktion? Die Pakete werden vom 18. Oktober bis zum 1. November erhältlich sein.

Was ist enthalten? Für jedes Spiel wird es spezielle, auf die Ukraine zugeschnittene Pakete mit Anpassungselementen geben, die von den Künstlern des Wargaming Kyiv Studios entworfen wurden.

Was wird davon gekauft? 100 Prozent jedes gekauften WargamingUnited -Pakets* sollen für den Kauf von Krankenwagen des Typs C verwendet werden. Diese sind mit Defibrillatoren, Herzmonitoren, Sauerstofftanks und künstlichen Lungenbeatmungsgeräten ausgestattet, um Verletzte am Leben zu erhalten, bis sie einen Operationssaal erreichen können.

Laut des Publisher soll jeder dieser Krankenwagen dazu in der Lage sein, hunderte Leben zu retten. Unter diesem Link findet ihr die offizielle Webseite der Aktion.

In welchen Spielen sind die Inhalte zu bekommen?

Folgende Titel von Wargaming nehmen an der Aktion teil:

World of Tanks

World of Tanks Blitz

World of Tanks Modern Armor

World of Warships

World of Warships: Legends

World of Warplanes

Zum Kontext: Wargaming ist als eines der einst in Osteuropa beheimateten Studios auch persönlich, finanziell und kulturell stark vom Russischen Angriffskrieg betroffen. Inzwischen arbeitet laut dem Publisher/Entwickler niemand mehr von Ihnen in Weißrussland oder innerhalb der Russischen Föderation.

Hier bei Wargaming lieben wir Kriegsspiele, aber wir verabscheuen den echten Krieg. Und dieses Thema ist für uns besonders heikel, da wir ein großes Studio in Kiew haben, das intensiv an World of Tanks und anderen Produkten arbeitet.

Wer sich allgemein für das Thema interessiert oder wie es einzelnen Spielentwicklern mit der bis heute leider anhaltend schwierigen Lage ergeht, kann sich in dem obigen Video und Mithilfe folgender Artikel weiterführend informieren.