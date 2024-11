Patch 11.1, Addon-Reveal und Classic-Reboot: Das passiert in WoW 2024 und 2025

Auf was freut ihr euch am meisten?

2024 wurde die alljährliche Messe BlizzCon durch einen Livestream namens Warcraft Direct ersetzt. In der etwa einstündigen Veranstaltung wurde neben der Veröffentlichung der Warcraft-Remaster auch eine ganze Menge für World of Warcraft angekündigt.

Wir haben euch alle WoW-Infos in diesem Artikel zusammengefasst.

WoW: The War Within: Zeitraum und erste Inhalte für 11.0.7, 11.1 und 11.2 angekündigt

Fangen wir mit der modernen WoW-Version an (auch »Retail« genannt). Hier befinden wir uns gerade in der zehnten Erweiterung namens The War Within und mitten in den sogenannten Zwischenpatches. Damit sind kleinere Updates gemeint, die hier und da einige Neuerungen bringen. Der nächste Zwischenpatch ist 11.0.7. Er soll noch im Winter 2024 erscheinen - wir tippen auf Ende November, Anfang Dezember.

Wann erscheint WoW Patch 11.1? Zwischen Winter und Frühling folgt dann der erste große Patch mit neuem Raid, Dungeons, Zonen, neuer Saison und mehr. Das wird vermutlich nicht mehr 2024, sondern dann nach dem Jahreswechsel im Januar oder Februar passieren.

In 11.1 landet ihr übrigens in der Goblin-Stadt Undermine. Und wie es für die Goblin-Ingenieure so üblich ist, könnt ihr mit dem großen The War Within Patch auch endlich euer Reitpony, Wolf oder Lama gegen ein motorisiertes Gefährt austauschen. Unsere Kollegen von MeinMMO haben bereits alles zu den neuen Autos zusammengefasst.

Wann erscheint WoW Patch 11.2? Danach folgen im Frühling zwei weitere kleine Patches, ehe dann im Sommer (wir tippen auf Juli) der zweite und letzte große Patch für das Addon kommt. Danach folgen erneut kleinere Patches im Herbst 2025.

Welche Inhalte ihr wann erwarten könnt, seht ihr am besten an der Roadmap:

Das kleine Symbol zwischen 11.0.7 und 11.1 ist übrigens die Rückkehr des Battle-Royal-Modus Plunderstorm.

WoW Midnight: Addon-Reveal zur gamescom 2025?

Schauen wir uns die Roadmap-Grafik oben an, soll der Addon-Reveal zu WoW 12.0 oder auch Midnight genannt im Spätsommer 2025 passieren. Das passt terminlich gut mit der gamescom 2025 zusammen, die wie gewohnt Ende August stattfindet.

Wann erscheint WoW: Midnight? Das kryptische Runensymbol am Ende der Roadmap könnte auf das frisch angekündigte Housing-Feature hinweisen, was ebenfalls auf der Direct via Trailer angekündigt wurde:

Das wiederum würde bedeuten, dass um den November 2025 mit einem Release von WoW Midnight zu rechnen wäre. Zwischen der Ankündigung und dem gewohnten Zyklus aus Alpha und Betaphase wäre hier allerdings nur wenig Zeit.

Zum Vergleich: Bei The War Within fand die Ankündigung am 3. November 2023 statt. Die Alpha startete im April 2024 und die Beta im Juli 2024. Der Release war dann Ende August 2024. Zwischen der Ankündigung und dem Release lag also ein dreiviertel Jahr.

Es kann gut sein, dass Blizzard diese langen Zeiträume jetzt zusammengestaucht und Midnight noch Ende 2025 erscheint und die Zeit zwischen Ankündigung und Release auf ein halbes Jahr (oder weniger) kürzt. Das würde zumindest gut dazu passen, dass der letzte War-Within-Patch im Spätherbst erscheint.

Aber wie gesagt: Das ist bisher alles nur Kaffeesatzleserei. Was glaubt ihr?

WoW: Mists of Pandaria Classic und…

Weniger überraschend als Housing oder die Warcraft-Remaster war die Ankündigung von WoW Mists of Pandaria Classic. Wow Classic setzt damit seine versetzte Zeitlinie fort und springt 2025 ins nächste Addon. Hier seht ihr den Trailer:

1:23 WoW Classic: Trailer zeigt die Rückkehr von Mists of Pandaria

Erscheint jetzt jedes Jahr ein neues Addon, dürften wir 2026 mit Warlords of Draenor und 2027 (endlich!) mit Legion rechnen.

… Classic Classic?

Das ist aber nicht alles, was für Classic-Fans auf der Direct angekündigt wurde. Denn Blizzard startet ab dem 21.11.2024 einen weiteren Classic-Zyklus. Sozusagen das Classic Classic . Oder wie sie es nennen: Wow Classic 20th Anniversary Edition.

Konkret heißt das, dass WoW Classic neue Server bekommt, die wieder ganz von vorn beginnen. Das heißt: Ihr startet gedanklich wieder im Jahr 2004 mit einem Level 1 Charakter und der ganzen WoW-Welt vor euch. Auf der gezeigten Roadmap seht ihr, wie die Reise dann weitergeht:

Spannend ist, dass im Winter 2025 beziehungsweise Frühling 2026 das neue Classic ebenfalls in die erste Erweiterung The Burning Crusade startet. Es sieht folglich so aus, als ob einfach eine zweite Zeitlinie gestartet wird, die irgendwann genau wie das normale WoW Classic nach und nach die Addons wieder spielen lässt.

Langsam nimmt das ganze ein wenig DC- und Marvel-Paralleluniversumszüge an.

So oder so: Wer den Launch von Classic damals verpasst hat und/oder nochmal alles von vorn erleben will, kann ab dem 21. November 2024 wieder frisch auf einem PvP, Normal PvE oder Hardcore-Server einsteigen.