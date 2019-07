Community Manager Toschayju hat im offiziellen Forum von World of Warcraft: Classic nun angekündigt, dass die Closed Beta am 12. Juli ihr Ende findet. Dabei hat Blizzard zum Abschluss der Beta noch ein kleines Event im Spiel geplant.

Ragnaros und Onyxia werden bereit sein

Eine Menge Fehlerbehebungen: In den letzten Wochen hat Blizzard nach eigener Aussage über 17.000 Fehlermeldungen der Tester untersucht. Dadurch wurden hunderte neue und einzigartige Fehler gefunden.

Spieler verwechseln Klassik-Features mit Bugs

Blizzard ist nun allerdings an einem Punkt angekommen, an dem sie sich um die letzten Probleme gut selber kümmern können. Darum wird der Schwerpunkt von der Beta weg verlagert. Intern arbeitet man bereits an der Behebung der erwähnten Fehler und testet die hochstufigen Gebiete wie die Östlichen Pestländer.

Zudem werden Schlachtzugstests durchgeführt und Blizzard versichert, dass Ragnaros und Onyxia zum Release einsatzbereit sein werden.

Letzter Stress-Test mit deutschen Servern

Stress-Test findet global statt: Der letzte Stress-Test von WoW Classic ist für den 25. und 26. Juli geplant. Ob daran alle mit einem aktiven Abo von World of Warcraft teilnehmen können oder welche Teilnahmebedingungen es gibt, ist bisher nicht bekannt.

Den globalen Stress-Test nutzt Blizzard um in Vorbereitung für die weltweite Veröffentlichung von WoW Classic die regionsübergreifende Hardware zu implementieren. Dieser Stress-Test soll zudem die Fehlerbehebungen und Anpassungen testen, die Blizzard am Spiel vorgenommen hat.

Gleichzeitig wird es dieses Mal für Europa die sprachspezifischen Server geben. Somit erwarten euch deutsche, französische, russische und englische Realms. Nach einem deutlichen Feedback konnten die Spieler Blizzard überzeugen für WoW Classic doch deutsche Server zu stellen.

