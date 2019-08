WoW Classic: Das müsst ihr zum letzten Stresstest wissen

Der finale Stresstest vor dem Release von World of Warcraft: Classic hat ein Datum. Nachdem dieser zuletzt noch verschoben wurde, findet er nun am 08. August um 20:00 Uhr MESZ statt und endet am Freitag, den 09. August. Es handelt sich dieses Mal um einen weltweit gleichzeitigen Test.

Das erwartet euch beim letzten Stresstest

So könnt ihr teilnehmen: Um am finalen Stresstest von WoW Classic teilzunehmen, müsst ihr über ein aktives Abonnement oder entsprechend aktive Spielzeit durch eine GameCard verfügen.



Das sind die Inhalte des Tests: Die Maximalstufe für Charaktere im WoW Classic Stresstest liegt bei Stufe 15. Zur Wahl stehen euch alle Rassen und Klassen von Classic, sowie alle Gebiete. Wer einen langen Spaziergang wagen möchte, kann also ganz Azeroth besuchen.



Blizzard bittet zudem darum, dass ihr euch möglichst zwischen 20:00 und 22:00 Uhr MESZ einloggt. In dieser Zeit beobachten die Entwickler die Server ganz genau und suchen aktiv nach Problemen, die für den Release von WoW Classic wichtig sein könnten.

Die Stresstest-Server: Die Community hat mit ihrem eindeutigen Feedback deutsche Server für WoW Classic durchgesetzt. Beim letzten Stresstest wird es nun zum ersten Mal die sprachspezifischen Server geben.



Die exakte Serveranzahl und die Namen für den Release sind noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass ihr euch ab dem 13. August einen Charakternamen auf einem Classic-Server sichern könnt.



WoW Classic schon jetzt herunterladen: Der Download von Classic ist bereits jetzt möglich. Startet dazu einfach den Battle.net-Clienten und wählt bei den Spielen World of Warcraft aus. Im unteren Bereich des Launchers könnt ihr dann per Dropdown-Menü bei den Versionen WoW Classic auswählen.

Classic funktioniert auch auf alten Systemen: Blizzard hat die minimalen Systemanforderungen für WoW Classic für PC und Mac bekannt gegeben. Diese liegen deutlich unter den Voraussetzungen für Battle for Azeroth.

"Bei unseren Hardwaretests haben wir festgestellt, dass erfolgreich auf Systemen ausführt werden kann, die im Zeitraum der Jahre 2007-2009 hergestellt und veröffentlicht wurden."

Mindestsystemanforderungen für PC Betriebssystem Windows 7 64-bit (inklusive der neuesten Updates) Prozessor Intel® Core™ 2 Duo E6600 oder AMD Phenom™ 8750 GPU NVIDIA® GeForce® 8800 GT 512 MB oder AMD Radeon™ HD 4850 512 MB oder Intel® HD Graphics 4000 RAM 2 GB RAM (4 GB für integrierte Grafik wie die Reihe Intel HD Graphics) HDD 5 GB freier Festplattenspeicher Internet Breitband Auflösung 1024 x 768 minimale Bildschirmauflösung Eingabegeräte Tastatur und Maus erforderlich. Andere Eingabegeräte werden nicht unterstützt.