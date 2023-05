WoW Classic löscht euren Charakter im neuen Hardcore-Modus, wenn er stirbt

Im Hardcore-Modus dürft ihr euch keinen Fehler erlauben.

Wer sich das gute, alte World of Warcraft zurückwünscht, kann seit 2019 in WoW Classic das Spiel ohne alle Erweiterungen erleben. Wer nicht nur in eine Zeit vor Burning Crusade zurückreisen, sondern sich auch einer knallharten Herausforderung stellen möchte, kann ab Sommer 2023 auf offiziellen Hardcore-Servern spielen.

Welche Regeln gelten im Hardcore-Modus?

Wie kürzlich angekündigt wurde, sollen die Server im Sommer eröffnet werden. Einen genauen Zeitpunkt gibt es noch nicht, allerdings soll es in wenigen Wochen so weit sein. Folgende Regeln gelten, wenn ihr euch in einen Hardcore-Server einloggt:

Nur ein Leben: Der wichtigste Grundsatz des Hardcore-Modus ist, dass ihr nur ein Leben habt. Sterbt ihr, ist es mit eurem Charakter vorbei, Wiederbelebungen gibt es keine.

Der wichtigste Grundsatz des Hardcore-Modus ist, dass ihr nur ein Leben habt. Sterbt ihr, ist es mit eurem Charakter vorbei, Wiederbelebungen gibt es keine. Rückkehr nur als Geist: Ihr könnt zwar ins Spiel zurückkehren, allerdings nur als Geist und um logistische Angelegenheiten zu klären. So könnt ihr eine Gildenführung abgeben, oder mit Freunden interagieren, die während eures Tods offline waren.

Ihr könnt zwar ins Spiel zurückkehren, allerdings nur als Geist und um zu klären. So könnt ihr eine Gildenführung abgeben, oder mit Freunden interagieren, die während eures Tods offline waren. Duell-Mechanik: Wer besonders risikofreudig ist und Auseinandersetzungen mit anderen Spielerinnen und Spielern mit Waffengewalt lösen möchte, kann sich in einem tödlichen Duell beweisen. Benutzt wird dafür der Befehl /makgora , der nach einem rituellen Kampf zwischen zwei Mitgliedern der Horde benannt wurde.

Wer besonders risikofreudig ist und Auseinandersetzungen mit anderen Spielerinnen und Spielern mit Waffengewalt lösen möchte, kann sich in einem tödlichen Duell beweisen. Benutzt wird dafür der Befehl , der nach einem rituellen Kampf zwischen zwei Mitgliedern der Horde benannt wurde. Von der Season getrennt: Die Hardcore-Server werden komplett neu aufgesetzt und sind von der nächsten Season von WoW Classic getrennt.

Näher am Launch wird es wahrscheinlich noch weitere Informationen zu den neuen Hardcore-Servern geben. Wir halten euch auf dem Laufenden! In der Zwischenzeit findet ihr hier noch spannende Lektüre zum Theme WoW:

Wie gefällt euch die Aussicht auf die neuen Hardcore-Server für World of Warcraft Classic? Habt ihr WoW oder ein anderes Spiel schon einmal mit nur einem Leben gespielt? Und würdet ihr es wieder (oder zum ersten Mal) in WoW Classic versuchen? Welche Neuerungen wünscht ihr euch als nächstes für das Spiel? Schreib es gerne in die Kommentare!