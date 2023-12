So geht's 2024 mit WoW weiter: Große Roadmap zeigt die Zukunft des MMOs

World of Warcraft wird auch 2024 mit etlichen Updates erweitert - unter anderem mit der Erweiterung The War Within.

Kurz vor dem Jahreswechsel veröffentlicht Blizzard die Update-Pläne für World of Warcraft. Mit gleich zwei Roadmaps für das Hauptspiel und für WoW Classic können sich Fans auf einige neue Inhalte freuen, allen voran natürlich die großen Erweiterungen The War Within und Cataclysm Classic. Wir fassen für euch zusammen, welche Inhalte wann erscheinen sollen.

Die Roadmap für World of Warcraft

Die Piratenflagge für Update 10.2.6 ist das größte Rätsel der Roadmap.

Es erscheinen noch drei Content-Updates für Dragonflight, bevor es mit der nächsten großen Erweiterung weitergeht. Während uns die obige Roadmap ein recht genaues Bild für viele Inhalte vermittelt, bleibt ein Update geheimnisvoll: Patch 10.2.6 wird wohl auf irgendeine Weise Piraten thematisieren, darauf lässt die Totenkopfflagge schließen. Daraufhin folgen Season 4 und Dark Heart.

Während dieser Ereignisse streut Blizzard bereits die Alpha und Beta für die nächste große Erweiterung ein: The War Within soll dann laut Plan im Spätsommer erscheinen und der erste Part einer dreigeteilten Storyline werden. Die folgenden Erweiterungen hören auf den Namen Midnight und The Last Titan. Was wir über die drei Addons bereits wissen, erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Die Roadmap für World of Warcraft Classic

Das größte Update für WoW Classic ist nächstes Jahr die Erweiterung Cataclysm.

Noch diesen Winter wird die Season of Discovery mit einem neuen PvP-Event, einem Raid und weiteren Inhalten ausgestattet. Kurz darauf wird für Hardcore-Fans der Self-Found-Modus hinzugefügt - damit könnt ihr euch nicht auf die Ausrüstung und Unterstützung anderer verlassen.

Gleichzeitig läuft schon die Beta zu Cataclysm Classic, zur Jahreshälfte erscheint die Erweiterung dann für alle Spieler. Für das restliche Jahr sind Content Updates zu Cataclysm Classic und zur Season of Discovery geplant.

Was haltet ihr von den beiden Roadmaps? Klingt das nach einem guten Plan oder hält sich eure Vorfreude noch in Grenzen? Freut ihr euch schon auf The War Within oder haltet ihr nichts von einer dreigeteilten Story? Und gebt ihr Cataclysm mit Classic noch eine Chance oder interessiert ihr euch kaum für die damals eher unbeliebte Erweiterung? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!