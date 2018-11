Viel gab es an Neuigkeiten zu World of Warcraft: Classic nicht zu hören, dafür hat Blizzard im Rahmen der Blizzcon 2018 zwei wichtige Details genannt: Der Release ist ein Jahr nach Battle For Azeroth, genauer im Sommer 2019 geplant. Präziser wollte man noch nicht werden.

Dafür ist das Preismodell eindeutig bekannt: Wer ein Abo abschließt, kann World of Warcraft spielen. Egal ob das aktuelle Battle for Azeroth oder Classic, ein zusätzlicher Kaufpreis oder höhere Abogebühren werden nicht fällig. Ein Abo gilt für beide Versionen.