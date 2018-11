Blizzard hat im Rahmen der Blizzcon 2018 Warcraft 3: Reforged angekündigt. Hinter dem Namen steckt ein vollwertiges Remake von Warcraft 3: Reigns of Chaos, eine grafische Neuauflage auf dem optischen Niveau von Starcraft 2. Und keine Sorge, das Paket ist vollständig, auch alle Inhalte der Erweitung The Frozen Throne stecken in Warcraft 3: Reforged.

Folgende Details sind aktuell bekannt:

Alle Inhalte von Warcraft 3: Reigns of Chaos und The Frozen Throne stecken im Paket

Alle 62 Missionen werden umgesetzt

4 Stunden an Videosequenzen werden auf modernes Niveau gebracht

20 Helden, vom Menschenpaladin bis hin zum Klingenmeister der Orcs sind dabei

Welteneditor und Custom Games kehren zurück, damit natürlich auch DOTA, Tower Defense und Co.

Neu ist die Spielbalance, die verbessert wird und nicht mehr dem Original entspricht

Modernes Interface und eine Integrierung in die Battle.net-App kommen

Die Standard-Edition kostet 29,99 Euro

Die Spoils-of-War-Edition kostet 39,99 Euro und bietet den Fleischwagen (Untote-Katapult) als Reittier für World of Warcraft, spezielle Kartenrücken von Hearthstone, Pets für Diablo 3 und Warcraft-3-Helden für Heroes of the Storm (Jaina, Thrall, Anub'Arak, Tyrande)

Angepeilt wird derzeit ein Release im Jahr 2019 und ja, leider steht die Veröffentlichung noch nicht einmal grob bis auf das Jahr fest.

