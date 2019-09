Für den einen ist es nur ein sterbender Troll in der Wüste, für den anderen wird es zur Kunst. Vlad Harabagiu fängt kleine Momente in WoW Classic ein und hält sie in Bildern fest. Dabei nimmt sich der Zeichner oft kleine Momente aus der Handlung vor, die ihn bewegt und inspiriert haben.

Sein Zeichenstil erinnert dabei an Screenshots aus einem Animationsfilm: In bunten Farben zeichnet Harabagiu Porträts von NPC und Questgebern und untertitelt sie mit einem ihrer Zitate. Im WoW-Subreddit kommen seine Werke gut an und erhalten tausende Upvotes.

Auf Patreon sammelt der Künstler Geld, um ein Comic-Buch zu seiner »A Classic Journey«-Reihe zu erstellen. Von den angepeilten 1.200 US-Dollar pro Monat sind zum Zeitpunkt dieses Artikels rund 560 bereits erreicht.

In einem Interview mit Polygon verriet Harabagiu, wie die Bilder entstanden sind. Seine Liebe zu Anime und Porträtzeichnungen traf auf seine Begeisterung für WoW.

"In jeder Zone von Azeroth gibt es mindestens einen kleinen Content-Teil, der mir über die Jahre in World of Warcraft in Erinnerung geblieben ist. Ich denke, dass sich jeder einzelne davon wunderbar in ein animiertes Medium umsetzen lassen würde."

Harabagius Bilder findet ihr auf Instagram und Artstation. Dort hat er aktuell zehn Kapitel aus seiner Classic Journey veröffentlicht, die meisten drehen sich um die Horde.

