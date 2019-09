WoW Classic Phase 2 bringt PvP, einen Drachen und bessere Items

Auf der BlizzCon 2018 hat Blizzard angekündigt, dass der Endgame-Content von WoW Classic in Phasen veröffentlicht werden soll. Zunächst waren dabei nur vier Phasen geplant, aber durch das Feedback der Spieler hat sich der Entwickler für sechs Phasen entschieden. Nachdem der Release des MMORPGs nun ein paar Wochen alt ist, zeigen wir euch, was in Phase 2 an neuen Inhalten für WoW Classic veröffentlicht wird.



Wann erscheint Phase 2 für WoW Classic? Noch gibt es seitens Blizzard hierzu kein Datum und auch keinen Zeitraum. In Interviews erklärte der Entwickler, dass sie für die Veröffentlichung der Phasen vor allem auf den Fortschritt und das Feedback der Spieler schauen wollen.

WoW Classic ist mehr als nur ein altes Spiel

Das sind die Inhalte von Phase 2

WoW Classic bekommt Weltbosse: Die Raidbosse Ragnaros und Onyxia wurden bereits besiegt, doch mit Phase 2 gibt es zwei neue Bosse für die Gilden und Raids von Classic. Mit der Veröffentlichung der Phase machen diese Weltbosse die Welt von Azeroth unsicher:

Azuregos - Ein blauer Drache

Lord Kazzak - Ein Dämon

Azuregos befindet sich im Südosten des Gebiets Azshara in Kalimdor. Der Boss ist für Jäger besonders interessant, da er die »Sehne eines ausgewachsenen blauen Drachen« fallen lässt, die für die zweite epische Jägerquest benötigt wird.



Lord Kazzak gehört zur Brennenden Legion und er befindet sich in den Verwüsteten Landen. Bei ihm droppt unter anderem »Das Auge der Schatten«, welches von Priestern zur Herstellung ihres Heil-Stabs »Segnung« gebraucht wird.

Das Ehrensystem kommt: Mit Phase 2 von WoW Classic kommt das PvP-System ins Spiel. Das Ehresystem ermöglicht es euch durch das Töten von Spielern der anderen Fraktion Ehre zu bekommen. Je mehr Ehre ihr in einer Woche im Vergleich zu anderen Spielern des Servers sammelt, desto besser fällt euer Rang in der Wochenbewertung aus. Anhand des Rangs könnt ihr euch dann PvP-Belohnungen in Form von besserer Ausrüstung kaufen.

Neuer Dungeon mit besseren Items: Ein Teil von WoW Classic Phase 2 ist auch der Dungeon Düsterbruch. Dieser wurde von Blizzard aufgrund des Feedbacks der Spieler für diese Phase zurückgehalten. Ursprünglich sollte er schon zum Release von WoW Classic dabei sein, doch er hat einige sehr starke Gegenstände in der Beutetabelle.



Diese können es gut mit Items aus dem Raid »Der Geschmolzene Kern« aufnehmen und entsprechend wären sie für den Anfang zu mächtig gewesen. Den Dungeon findet ihr im Norden von Feralas.

