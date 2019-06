Die Beta zu World of Warcraft: Classic hat zwar ein Levelcap von Stufe 30, aber dennoch wird den Spielern nicht langweilig. Sie schaffen sich immer mehr eigenen Content. Nun hat der Streamer Tips Out am Sonntag ein PvP-Turnier auf den Beta-Servern veranstaltet. Dieses Duell-Turnier wurde dabei zu einem vollen Erfolg auf Twitch.

WoW Classic - Kehrt das alte WoW-Gefühl zurück?

Großes Interesse am Classic PvP: Am Turnier nahmen 50 Spieler mit ihren Level-30-Charakteren teil. Unter anderem waren einige der besten PvP-Spieler von World of Warcraft dabei. Darunter der letztjährige Gewinner der WoW Arena World Championship Cdew mit seinem Schamanen.

Alleine die beiden Streams von Tips Out und sodapoppin erreichten über 100.000 Zuschauer. Dazu kamen weitere 25.000 Zuschauer von Cdew. Wie viele insgesamt bei allen Streamern zugeschaut haben, konnten wir bisher nicht in Erfahrung bringen.

Ausrüstung der Charaktere: Jeder Spieler konnte seinen Charakter für die Stufe so ausrüsten, wie er das für am besten hielt. Alle hatten eine Vorlaufzeit von einer Woche, um sich über Dungeons, Berufe (Verzauberungen) und andere Wege auszurüsten sowie vorzubereiten.

Wer hat gewonnen? Das große Finale fand zwischen Venruki (WoW-Shoutcaster für Blizzard) und Snutz (professioneller WoW-PvP-Spieler) statt. Dabei konnte sich Venruki durchsetzen und sicherte sich das ausgerufene Preisgeld in Höhe von 1.200 Dollar. Snutz bekam noch 500 Dollar. Platz 3 ging an Cdew, der 300 Dollar bekam.

Das Finale könnt ihr in diesem Youtube-Video noch einmal ansehen.

Die WoW Classic Beta fühlt sich für den Gewinner Venruki offensichtlich besonders an. Auf Twitter schrieb er, dass ihm sein Gefühl sagt, dass WoW Classic seinen Stream und sein Leben verändert hat.

GGs to everyone and thank you @TipsOutBaby for hosting the tournament.



I feel like Classic beta has completely changed my stream and changed my life... thank you all pic.twitter.com/dlN73Yc8gB