WoW Classic vereint euch wieder mit alten Freunden

Community Manager Toschayju hat im offiziellen Forum zu World of Warcraft: Classic neue Unterforen erstellt. Eines davon nennt sich »Spieler & Gildenregister 2004-2006«. In diesem ist es möglich, dass ihr alte Freunde aus den Anfangszeiten von World of Warcraft wiederfindet. Voraussetzung ist es allerdings, dass sich möglichst viele dort eintragen.

Als WoW noch ganz neu war - Michas Tutorial-Video von 2005

So könnt ihr alte Freunde für WoW Classic finden

Tragt euch in das Register ein: Damit sich möglichst viele Spieler aus Vanilla wiederfinden, gibt es die Möglichkeit sich im offiziellen Forum in das Spielerregister einzutragen. Dort wählt ihr zunächst eure damalige Fraktion, dann den Servertypen (PvP, PvE oder RP) und schlussendlich euren damaligen Server aus. Dort könnt ihr schließlich auf den Eingangspost antworten und somit es anderen ermöglichen euch wiederzufinden.



Blizzard empfiehlt dabei, dass ihr die folgenden Dinge über euch angebt:

Name, Volk und Klasse eures Charakters

Der Name der ursprünglichen Gilde auf dem Realm

Die Charakternamen anderer Spieler, mit denen ihr wieder in Kontakt treten möchtet

Bereits vor einigen Monaten haben Spieler angefangen sich über Reddit zu suchen, weshalb von diesen kurze Zeit später die Webseite vanillafriends ins Leben gerufen wurde. Dort haben sich über 44.000 Spieler registriert, die nach Freunden von früher suchen. Unterteilt ist es dort in EU- und US-Spieler mit einer übersichtlichen Suche.



Gildensuche eröffnet: Des Weiteren wurde nun ein Unterforum für die Gildensuche erstellt. Somit könnt ihr euch jetzt Gleichgesinnte für den Release von WoW Classic suchen. Bereits am 08. August findet der finale Stresstest statt und um Mitternacht am 13. August könnt ihr euch bis zu drei Charakternamen sichern.

Spieler sagen: WoW Classic Beta macht mehr Spaß als Battle for Azeroth