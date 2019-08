So reserviert ihr in WoW Classic drei Charakternamen vor Release

Im offiziellen Forum von World of Warcraft: Classic hat Blizzard nun bekannt gegeben, dass ihr noch vor dem Release bis zu drei Charakternamen reservieren könnt. Dies ist ab Dienstag, den 13. August um 00:00 Uhr MESZ, also in der Nacht von Montag auf Dienstag, möglich.

So könnt ihr eure Namen reservieren

Charaktere erstellen: Ab Dienstag bringt Blizzard die Server von WoW Classic soweit online, dass ihr auf diesen bis zu drei Charaktere erstellen könnt. Auf die Art reserviert ihr somit eure Namen. Die Anzahl gilt dabei für den gesamten Account. Außerdem ist dies nur für Spieler möglich, die über ein aktives Abonnement für World of Warcraft verfügen.



Desweiteren solltet ihr beachten, dass auf einem PvP-Server nur Charaktere einer Fraktion erstellt werden können. Ihr müsst euch auf diesen Realms also für eine Seite entscheiden. Wer auf einem Server beide Fraktionen spielen will, muss dafür auf einen PvE-Server gehen.

"Wenn sich während der Namensregistrierung bzw. Charaktererstellung zu viele Spieler auf einzelnen Realms sammeln, werden wir Warnungen über mögliche lange Wartezeiten auf diesen Realms veröffentlichen, sodass ihr andere Realms wählen könnt. "

Details zu Server folgen: Noch in dieser Woche wird Blizzard zudem weitere Informationen zu den Namen und Arten der deutschen Server für WoW Classic bekannt geben. Damit ist sichergestellt, dass ihr euch noch vor der Reservierung der Charakternamen mit euren Freunden oder eurer Gilde absprechen könnt.



Maximale Anzahl Charaktere pro Server: Blizzard hat zudem angekündigt, dass ihr nach dem Release von WoW Classic maximal 10 Charaktere pro Server erstellen könnt. Außerdem lassen sich insgesamt maximal 50 Charaktere auf allen Realms von Classic erstellen.



Die Charakterbegrenzungen sind dabei unabhängig von Battle for Azeroth. Es gibt also stets eigene Limits für Classic und das aktuelle Retail-WoW.



Am Donnerstag, den 08. August startet darüber hinaus der letzte Stresstest von WoW Classic.

