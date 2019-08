WoW Classic Server: Komplette Liste aller Namen der deutschen Realms

Blizzard hat nun die Namen und Typen für die deutschen Server von WoW Classic bekannt gegeben. Zum Release des MMORPGs wird es demnach einen deutschen PvE- und einen PvP-Server geben. Wer also RP betreiben möchte, muss auf die englischsprachigen Server in Europa ausweichen.

Das ist die Liste für die deutschen Server

Die deutschen Namen der WoW Classic Server: Ursprünglich sollte es keine deutschen Server für Classic geben. Doch nach einem eindeutigen und sehr lautstarken Feedback der deutschen Community hat Blizzard eingelenkt. Darum gibt es zum Release diese deutschen Server für WoW Classic.

Everlook - PvE Server

- PvE Server Lucifron - PvP Server

Ob es noch zu weiteren Server kommt, sollte das Interesse auch nach Release groß genug sein, ist bisher noch nicht bekannt.

Die Liste aller europäschen Server

Das sind die englischen Server für WoW Classic: Für die englischen sprechenden Spieler unter euch gibt es ein wenig mehr Auswahl.

Golemagg - PvP Server

Shazzrah - PvP Server

Mirage Raceway - PvE Server

Pyrewood Village - PvE Server

Zandalar Tribe - RP-PvP Server

Hydraxian Waterlords - RP Server

Server für französische und russische Spieler: Für die anderen sprachspezifischen Server gibt es wie bei den deutschen ebenfalls nur zwei zum Release.

Sulfuron - PvP Server - Französisch

Auberdine - PvE Server - Französisch

Chromie - PvE Server - Russisch

Flamegor - PvP Server - Russisch

Charakternamen für WoW Classic reservieren

Vor Classic-Release noch die Namen sichern: Am Dienstag, den 13. August um 0:01 Uhr MESZ öffnet Blizzard die Server von WoW Classic, damit ihr euch bis zu drei Charakter erstellen und somit eure Namen reservieren könnt. Dies gilt allerdings nur für Spieler, die über ein aktives WoW-Abonnement oder noch über Spielzeit verfügen.



Wer noch auf der Suche nach Mitspielern ist oder alte Freunde für WoW Classic finden will, kann dies im offiziellen Forum machen. Trotz aller Euphorie rund um WoW Classic hat Blizzard bereits erklärt, warum es nicht so werden kann wie damals.

