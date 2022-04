WoW Dragonflight Beta: Alle Infos zu Release, Anforderungen, Anmeldung und mehr

Endlich wurde die neue Erweiterung World of Warcraft: Dragonflight angekündigt. Neben der üblichen neuen Gebiete, Dungeons und Raid gibt es aber auch einige spannende Neuerungen, welche wir euch in dieser Übersicht vorstellen. Da ihr mit der neuen Erweiterung nicht mehr in diesem Jahr rechnen solltet, beantworten wir euch alle wichtigen Fragen zur Beta, welche voraussichtlich Mitte oder Ende des Jahres starten wird.

Inhaltsverzeichnis

Alle Infos im Überblick

Wann erscheint die Beta?

Einen Release-Termin nannte Blizzard bislang noch nicht. Da zunächst der Alpha Test ansteht, gehen wir davon aus, dass die Beta frühestens im Juli, vermutlich aber etwas später, starten wird.

Wo kann man sich für die Beta anmelden?

Wollt ihr schon vor Release einen Blick in das neue Addon werfen, könnt ihr euch über diesen Link für die Closed Beta anmelden. Beachtet aber, dass die Anmeldung keinen Zugang garantiert und die Spieler für die Beta zufällig ausgewählt werden.

Woran merke ich das ich für die Beta angenommen wurde?

Sobald ihr euch für die Beta angemeldet habt, bekommt ihr zunächst keine Bestätigungs-Email. Diese folgt erst, wenn die Beta startet und ihr einer der Glücklichen seid, die für die Beta angenommen wurdet.

Mary ist zwar vorsichtig optimistisch, hat aber auch Angst davor, auf lange Sicht enttäuscht zu werden - schließlich hörten sich schon damalige Erweiterungen bei ihrer Ankündigung immer spannend an. Wollt ihr im Detail erfahren, warum Mary sich Gedanken macht, solltet ihr euch ihre Kolumne durchlesen:

Was benötige ich für die Beta?

Um die Beta starten zu können, benötigt ihr zuallerst den Battlenet-Launcher, um das WoW starten zu können. Wollt ihr lediglich die Beta spielen, benötigt ihr aller Vorausicht nach aber kein aktives Spiele-Abo. Wählt im Launcher, oberhalb des Spielen-Button , den Beta-Client heraus und ladet ihn anschließend herunter.

Alle bekannten Informationen zur neuen Erweiterung

Neues Gebiet: Dracheninseln (mit vier neuen Zonen: die wilde Küste des Erwachens, die gewaltigen Ebenen von Ohn’ahra, das erhabene Azurblaue Gebirge und das uralte, prächtige Thaldraszus)

Dracheninseln (mit vier neuen Zonen: die wilde Küste des Erwachens, die gewaltigen Ebenen von Ohn’ahra, das erhabene Azurblaue Gebirge und das uralte, prächtige Thaldraszus) Neue Maximalstufe: Level 70

Level 70 Neue Klassen-Rassen-Kombo: Rufer der Dracthyr (Ranged-DD oder Heiler)

Rufer der Dracthyr (Ranged-DD oder Heiler) Neue Flugmounts: Anpassbare Drachen

Anpassbare Drachen Überarbeitetes Talent- und Berufsystem

Überarbeitetes HUD

Alle weiteren wichtigen Infos findet ihr in folgendem Artikel:

Freut ihr euch auf die neue Erweiterung Dragonflight und meldet euch auch bei der Beta an, um es schon vorher auszuprobieren oder wartet ihr lieber ab und lasst euch überraschen? Schreibt es uns in die Kommentare!