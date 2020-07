WoW: Shadowlands versteckt eine Überraschung für Witcher-Fans

Dass Blizzard in World of Warcraft gerne Easter Eggs einbaut, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Egal ob namenhafte Figuren wie Paris Hilton oder popkulturelle Anspielungen an das A-Team, wer in WoW aufmerksam ist, kann viele Geheimnisse entdecken.

Natürlich dürfen auch im kommenden Addon World of Warcraft: Shadowlands Easter Eggs nicht fehlen. Seit kurzem könnt ihr nach Anmeldung und mit etwas Glück Zugang zur Beta des neuen Addons bekommen und eine Spielerin hat prompt eine Anlehnung an Hexer Geralt und seinen treuen Gefährten Rittersporn gefunden.

Wie MMO-Sankar berichtet, befindet sich das Witcher-Easter-Egg im Ardenwald, einem neuen Gebiet aus Shadowlands. Das Ardenwald-Reich wurde von der Winterkönigin gegründet und vom Nachtfae-Pakt beherrscht. Der Wald ist ein mystischer Ort, in dem wilde Götter und Naturgeister nach ihrem Tod eine Heimat finden. Es ist also der perfekte Ort für einen Hexer.

Tief im Wald treffen wir eine Kreatur namens Gwynceirw (Der Winterwolf) und einen Schmetterling namens Narzisse (im Englischen »Daffodil«). Die beiden sehen zwar nicht aus wie unser weißhaariger Hexer und der Lauten-schwingende Barde, ihre Namen sind aber direkte Anspielungen an Geralts Titel »Weißer Wolf« und elfischen Namen »Gwynbleidd« und Rittersporns englischen Namen »Dandelion«. Dort hört das Easter Egg aber noch gar nicht auf.

Die beiden Gestalten haben auch eine kleine Quests für uns: Eigentlich sind die beiden auf der Jagd nach einem Monster. Bisher ist diese Jagd aber wenig erfolgreich, weswegen der Schmetterling Narzisse nun die Sache selbst in die Hand nehmen will, während Gwynceirw in Ruhe meditiert. Wir begleiten den Schmetterling auf seiner Suche, die er mit folgendem Lied untermalt:

"Oh Daffodil, oh Daffodil. He's the best! Not like his partner, who only wants to REST!

Leave it to Daffodil, the brilliant poet. Not that big oaf, everyone knows it!

Where is the beast? Where could it be? If you won't help, then leave it to me!

Have no fear, you crass buffoo- eh? I, uh…Gwynceirw? I think I found something!"