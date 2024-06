WoW: The War Within startet heute in die Beta, aber einige der größten Fans müssen draußen bleiben

Käufer der Collector's Edition können nicht direkt an der Beta zu The War Within teilnehmen.

Seit heute dürfen Spieler in die Beta zu WoW: The War Within reinschauen und die noch in diesem Jahr erscheinende Erweiterung ausgiebig testen. Einen sicheren Zugang gibt es jedoch nur für die Vorbesteller der Epic Edition.

Die ist zwar auch in der Collector’s Edition enthalten. Wer sich das Sammlerstück gekauft hat, schaut bei der Beta aber trotzdem in die Röhre.

Kein Beta-Zugang mit der Collector’s Edition

Wer in Blizzards Gear-Store die physische Collector’s Edition von WoW: The War Within zum Preis von 200 Euro kauft, bekommt keinen Zugang zur Beta.

Diese Tatsache ließ sich inzwischen auch ein Nutzer auf X, ehemals Twitter, vom offiziellen Blizzard Support bestätigen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie kommt diese Annahme zustande?

In der besonderen Sammel-Edition ist neben einem gebundenen Artbook und einer Greifenreiter-Statuette auch die Epic Edition der Erweiterung enthalten. Wird diese Edition digital im Shop für 90 Euro gekauft, gibt es einen Beta-Zugang.

Es ist also nachvollziehbar, dass Fans annehmen, der Beta-Zugang wäre enthalten. Allerdings wird dieser in der offiziellen Produktbeschreibung nicht aufgelistet. Und da die Collectors Edition erst mit der Veröffentlichung der Erweiterung ausgeliefert wird, kann natürlich kein Zugang zur Beta mehr gewährt werden.

1:45 World of Warcraft: Der offizielle Trailer zu The War Within ist da

Gibt es eine Lösung?

Wer dennoch an der Beta teilnehmen möchte, muss zusätzlich die digitale Variante der Epic Edition kaufen. Der Betrag wird dann beim Einlösen der Keys aus der Collector’s Edition erstattet.

Aber: Spielerinnen und Spieler, die diesen Weg wählen, erhalten die Erstattung nicht auf das eigene Konto, sondern als Guthaben für Blizzards Online-Shop.

Ich habe einen Beta-Zugang, was mache ich jetzt?

Um die Beta zu spielen, sind ein paar einfache Schritte nötig:

Öffnet die Battlenet-App

Wählt bei den Spielen World of Warcraft aus

Klick auf das Auswahlmenü »Spielversion« über dem Spielen-Button

Wählt unter »In Entwicklung« die »The War Within Beta« Beta aus und klickt auf installieren

Ist der Download abgeschlossen, könnt ihr ganz normal das Spiel starten

Für das Problem mit der Collectors Edition gibt es zwar eine vermeintlich Einfache Lösung: Blizzard könnte die Keys im Vorfeld per Mail verschicken, allerdings bestünde dann die Gefahr, dass Spieler die Vorbestellung der Collector’s Edition nach der Beta einfach wieder rückgängig machen.

Was haltet ihr von diesem Vorgehen? Gäbe es eurer Meinung nach einen besseren Weg? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.